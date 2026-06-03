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El Gobierno de Santa Cruz anunció la puesta en marcha del Programa Acompañar Provincial, una herramienta destinada a brindar asistencia económica y acompañamiento integral a mujeres y diversidades que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.

La iniciativa tiene su origen en la ley provincial 3918, impulsada por la diputada provincial Agostina Mora y aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados de Santa Cruz en 2025, con el objetivo de garantizar herramientas concretas para quienes necesitan apoyo y protección para salir de situaciones de violencia.

Mora señaló que resulta inevitable advertir que la norma fue sancionada hace más de un año y recién ahora comienza a implementarse, una demora “difícil de explicar frente a una problemática que requiere respuestas urgentes y sostenidas por parte del Estado”.

Asimismo, la legisladora recordó que durante el proceso de promulgación el Poder Ejecutivo introdujo modificaciones sobre aspectos centrales de la ley aprobada por la Legislatura, reduciendo el plazo de asistencia económica y estableciendo mayores requisitos para acceder al programa. Dichas modificaciones fueron oportunamente cuestionadas por considerar que limitaban el alcance de una herramienta concebida para ampliar derechos y acompañar a quienes más lo necesitan.

La fecha también tiene una significación especial para Santa Cruz, ya que desde 2024 la provincia cuenta con el Día Provincial de Ni Una Menos, instituido mediante otra iniciativa legislativa impulsada por Mora y aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados. La propuesta busca fortalecer la reflexión, la memoria y el compromiso colectivo frente a las violencias por razones de género.

“Las políticas públicas no nacen el día que se anuncian. Nacen cuando una necesidad social se transforma en una propuesta, cuando esa propuesta se convierte en ley y cuando existe voluntad política para hacerla efectiva”, expresó.

Para finalizar, la diputada manifestó que, más allá de las demoras registradas en su implementación, espera que el Programa Acompañar garantice el acompañamiento real que motivó su creación y que ninguna persona que atraviese una situación de violencia quede sin la asistencia del Estado.