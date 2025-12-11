Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles 10, el Presupuesto provincial 2026 logró despacho favorable en la Cámara de Diputados, tras la presentación del proyecto y la respuesta de algunas consultas por parque del equipo del Ministerio de Economía que se hizo presente. Tras el avance en la Legislatura, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Santiago Aberastain (bloque Por Santa Cruz), brindó detalles del mismo en una entrevista con Radio LU12 AM680, donde sostuvo que la iniciativa pasó a artículo 64 y se prevé que sea aprobada antes de finalizar el año legislativo.

Al ser consultado sobre por qué la provincia pasó de tener un déficit muy bajo, de alrededor de 30 mil millones de pesos para el 2025, a uno de más de 360 mil millones para el 2026, el legislador indicó que la realidad es “multicausal”. “No es nada que no conozcamos en Santa Cruz, cualquiera que lea las noticias en los últimos 10 años puede llegar a la misma conclusión, tenemos variables macroeconómicas que no podemos controlar que a nivel provincial nos han afectado sobremanera y tenemos un problema estructural en la provincia de hace décadas; los presupuestos de Santa Cruz el 98% se gastan en gastos corrientes, no en inversiones de capital”, dijo.

El equipo económico de la provincia respondió las consultas de los diputados, en la reunión de la comisión de Presupuesto de la Legislatura provincial.

Asimismo, recordó el dinero que demanda sanear la Caja de Previsión y la Caja de Servicios Sociales, “las cuales los municipios en gran parte no pagan”, entonces “lógicamente el déficit es importante”. A esto, se sumó “la caída en la actividad económica a nivel nacional” ya que “cae la coparticipación“, por ende, “la provincia recibe menos ingresos”. También indicó que otro factor negativo para las arcas provinciales es la apreciación del peso por sobre el dólar. “Las provincias que cobramos regalías no nos favorece porque lógicamente al liquidar los dólares recibimos menos pesos”. Y, además, “la salida de YPF, con una recaudación mucho menor por regalías, ha hecho que la combinación de las variables macro y las variables provinciales, nos lleven a un déficit de hoy del 11%”, subrayó.

Licenciada Claudia Colombo, secretario de Estado de Presupuestos, Mauro Castro y el secretario de Estado de Hacienda, Ernesto Coloe, funcionarios de Economía de la provincia.

Aberastain, también dijo: “algunos se enojan cuando uno mira para atrás, pero no es para hacer revisionismo histórico ni echarle la culpa a otro, sino entender que un problema estructural en Santa Cruz no es de hace 2 años, ni de 4 ni 6, es un problema que tenemos hace muchísimo tiempo, en la que nos vemos obligados a hacer todo lo posible para cambiar la matriz económica de Santa Cruz”. Y señaló: “¿Cómo se cambia? Generando, incentivando, desarrollando el trabajo y la inversión privada” y fue contundente: “Hasta que eso no suceda en mayores proporciones de la que sucede hoy, va a ser muy difícil equilibrar un presupuesto donde se gasta más de lo que ingresa”.

Caja de Previsión coparticipación

En Radio LU12 AM680 se le preguntó por la afirmación de los integrantes del Frente Sindical que hablan de un peligro concreto como en el 2011 de traspasar la caja o entregarla a la nación. ¿Se está analizando eso o se descarta completamente?, se le consultó.

Transferir la Caja a Nación: “No. eso no está en análisis. De ninguna manera”, dijo Aberastain.

“No, eso no está en análisis. De ninguna manera”, respondió de manera categórica. Sin embargo, aclaró: “Lo que sí es una discusión que hay que permitirse es qué decisiones se van a tomar para el futuro no lejano de la Caja de Previsión” y añadió: “Evidentemente el déficit estructural que arrastra la caja como otros organismos provinciales va a terminar comprometiendo las jubilaciones”. Entonces, “creo que jugar al cuco de la modificación de la Caja de Previsión Social o la entrega de la caja, es un negocio político que terminan haciendo los sindicatos para poner palos en la rueda. No es la realidad hoy”. La partida de Seguridad Social tiene mayor peso en el Presupuesto Provincial.

En el mismo sentido, manifestó: “Sí la realidad de hoy es que algo vamos a tener que hacer. ¿Cuándo? No lo sé, pero es imposible sostener en el tiempo el nivel déficit que tiene la caja hoy que se financia básicamente de aporte de Tesoro. No podemos hacernos los sorprendidos que tengamos un presupuesto sincero, porque podría haberse hecho de otra manera, pero esta es la radiografía sincera de la provincia hoy. Por un lado, tenemos un presupuesto de un déficit de 360.000.000 pesos, 11% del presupuesto. Nos espantamos del déficit y, por otro lado, decimos que todos los organismos que están en rojo, hay que seguir manteniéndolos igual”. Entonces, “es una visión totalmente contradictoria, y me refiero a como se manifiestan algunos sectores políticos cuyo interés no es resolver los problemas”, aclaró.

Adelantos de Coparticipación

También se le consultó por la preocupación por parte de los municipios respecto de la continuidad de adelantos de coparticipación. Es que en la comisión de Presupuesto se aclaró que van a continuar, pero que va a haber una limitación de los giros. Sobre este punto, Aberastain respondió que los adelantos “es gastar a cuenta”. Y agregó: “Termina siendo un paliativo por una situación puntual, pero si se hace una costumbre y una manera de gestionar en base al adelanto de coparticipación, va a llegar un momento que la bola de nieve es tan grande que vas a terminar con un municipio desfinanciado”.

Aberastain: “Si seguimos pensando que nuestro papá Provincia nos va a pagar los sueldos y nos va a solucionar los problemas a fin de mes, eso va a llegar un momento que no se va a poder hacer más”. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

En ese aspecto, expresó: “Lo que hay que hacer es trabajar sobre la ley de responsabilidad fiscal, invitar a adherirse a los municipios que hoy no están adheridos y hacer un sinceramiento fiscal y administrar de manera responsable” y subrayó: “Los municipios no pueden seguir ingresando personas al sistema; el sistema no da más, tenemos que dejar de pensar al Estado solamente como un empleador, eso nos lleva tener un 98% del presupuesto en gastos corrientes, y $160.000 millones de masa salarial”.

“Los municipios no pueden seguir ingresando personas al sistema”.

Santiago Aberastain.

Entre otras consideraciones, el presidente de la comisión de Presupuesto señaló: “Nos vemos obligados a reconvertir la provincia y eso tiene que comenzar por los territorios, por los municipios que tienen que buscar la manera de incentivar la inversión privada y el desarrollo del sector privado. Si seguimos pensando que nuestro papá Provincia nos va a pagar los sueldos y nos va a solucionar los problemas a fin de mes, eso va a llegar un momento que no se va a poder hacer más” por lo que hizo “un llamado a la responsabilidad de los intendentes que son gastadores crónicos de cuentas que después pretenden que pague otro. Eso lo tenemos que cambiar”.