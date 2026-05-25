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La ciudad de Río Gallegos celebra este lunes un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con el Acto Central y el tradicional desfile cívico militar que reúne a autoridades, instituciones y vecinos en el centro de la capital santacruceña. La jornada patria se vive con emoción, símbolos nacionales y una amplia participación de la comunidad en una de las fechas más representativas de la historia argentina.

Las actividades oficiales convocan a funcionarios provinciales y municipales, fuerzas armadas, establecimientos educativos, organizaciones sociales y agrupaciones tradicionalistas que forman parte del homenaje patrio.

Las actividades comenzaron a las 11:30 horas con el Solemne Tedeum en la Iglesia Catedral “Nuestra Señora de Luján”, ubicada frente a la Plaza San Martín. La ceremonia fue presidida por el obispo de la Diócesis de Río Gallegos, Ignacio Medina, junto al sacerdote Ariel Silguero.

FOTOS: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalizada la ceremonia religiosa, las autoridades se trasladaron hacia la intersección de avenida Kirchner y San Martín, donde se desarrolla el Acto Central y el esperado desfile cívico militar, con la participación de escuelas, fuerzas armadas, agrupaciones tradicionalistas y entidades locales.

Entre los presentes estuvieron el intendente Pablo Grasso, la diputada nacional Moira Lanesan Sancho, el jefe de Gabinete municipal Diego Robles, la secretaria de Gobierno Sara Delgado, el diputado por el pueblo Eloy Echazú y la secretaria de Turismo de la Municipalidad de Río Gallegos, Mercedes Neil.

También participaron concejales del Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos, entre ellos Ayrton Ever Ruay, Victoria Ojeda y Julio César Arabena, junto a representantes de instituciones educativas, organizaciones intermedias y autoridades de las fuerzas de seguridad.

Entre estas últimas se destacó la presencia del comandante en jefe de la V División del Ejército de Chile, general de brigada Jorge Hinojosa Riquelme, acompañado por el comandante y coronel de Infantería Hugo Soria.

Tras el izamiento del pabello nacional, tomó la palabra el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien convocó a reflexionar sobre el presente del país y llamó a fortalecer la unidad nacional.

“Hablar de patria, hablar de soberanía, hablar de los intereses de la República Argentina y de nuestros recursos es muy importante”, expresó el mandatario local durante su discurso en el acto central por el 25 de Mayo. En ese marco, sostuvo que tanto el país como la provincia atraviesan momentos difíciles, aunque aseguró que “sin ninguna duda” podrán resolverse de manera colectiva.

El jefe comunal convocó a los vecinos a “formar parte de la construcción nacional y de la reconstrucción nacional”, recordando a los pioneros y excombatientes “que dieron la vida para defender nuestra patria”. Además, llamó a recuperar el diálogo dentro de la sociedad y las familias, poniendo el foco en las nuevas generaciones. “Tenemos que saber qué les pasa a nuestros pibes, qué quieren nuestros jóvenes y cuál es el presente y futuro de la Argentina para seguir trabajando juntos en lo que soñaron nuestros pioneros”, manifestó.

En el cierre de su mensaje, Grasso pidió dejar de lado las diferencias políticas y sociales para priorizar la unidad nacional. “Los invito a que cada uno baje un poquito su bandera partidaria o de participación social y podamos tener una única bandera, que es la que nos representa a todos realmente: la celeste y blanca”, concluyó antes de finalizar con un “¡Viva la Patria!”.

Seguidamente, se invitó a los abanderados y escoltas de distintos establecimientos educativos, asociaciones e instituciones a ocupar sus lugares para dar inicio al tradicional desfile cívico militar. También se desplegaron sobre la avenida las bandas de música del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y la Policía de la Provincia de Santa Cruz.

Las autoridades destacaron la amplia participación de jardines maternales, escuelas primarias, secundarias e instituciones para adultos, que formaron parte activa de la conmemoración por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo y del Primer Gobierno Patrio.

En el marco de la celebración también hubo espacio para las expresiones culturales tradicionales. El grupo estable de adultos “Nuevo Molle”, dirigido por la profesora Cinthia Chantre, presentó una interpretación de la danza folklórica “Media Caña”, evocando las reuniones patrias y las celebraciones de 1810.

Finalmente, comenzó el desfile cívico militar con el ingreso del Jardín Maternal Municipal “Castillo de Sonrisas”, acompañado por docentes y familias. Luego desfilaron jardines maternales, escuelas primarias provinciales y establecimientos educativos de distintos niveles, que recibieron el aplauso de los vecinos apostados sobre la avenida Kirchner durante la celebración patria en el centro de Río Gallegos.

Como cada año, el centro de Río Gallegos se conviertió en escenario de una celebración que combina historia, identidad y participación ciudadana, en una fecha que une a los argentinos bajo los colores celeste y blanco.