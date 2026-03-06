Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz puso en marcha la obra de renovación parcial del acueducto Piedra Buena–Puerto San Julián, una intervención que apunta a fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable y garantizar la continuidad del servicio para la comunidad de San Julián.

La firma del acta de inicio se realizó en la Casa de Gobierno, en el Salón Gregores, con la presencia del jefe de Gabinete, Pedro Luxen; el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Matías Cortijo; la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger; el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio; y representantes de la empresa contratista.

La obra contempla la construcción de 12 kilómetros de nueva conducción con tubería de polietileno de alta densidad (PEAD DN 400), que permitirá reemplazar un tramo del acueducto que, tras 19 años de funcionamiento, presenta roturas frecuentes debido a las condiciones del terreno y a las presiones del sistema. Con una inversión de $6.189.753.321,86, los trabajos se ejecutarán mediante la Licitación Pública Nº14/SP/2025 y estarán a cargo de la UTE BRB SRL – Ecosur Bahía S.A.

En ese marco, Gardonio, destacó: “La verdad que hacía tiempo que esperábamos este anuncio”, y marcó: “Cuando me llamó el gobernador Claudio Vidal para decirme que íbamos a firmar y que prontamente se va a iniciar la obra, para nosotros fue una gran alegría. Es un día muy importante porque es una obra que la gente esperaba muchísimo”. Asimismo, el jefe comunal hizo hincapié en que, junto con la reparación del acueducto, el Gobierno Provincial confirmó el avance de otra obra clave para la localidad: la red de agua para el sector conocido como “500 lotes”.

“No solamente San Julián va a tener la reparación del acueducto, sino también la red de agua para los ‘500 lotes’. Son quinientas familias que van a contar con este servicio, en un sector nuevo donde hoy vive gente que todavía no tiene red de agua”, señaló.

Finalmente, Gardonio subrayó que ambas iniciativas representan un paso fundamental para el desarrollo de la ciudad. “Estas obras mejoran la calidad de vida de los habitantes, garantizan un servicio esencial como el agua y también generan empleo en la comunidad. Son realmente fundamentales para San Julián”, concluyó.

Leé más notas de La Opinión Austral