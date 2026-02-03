Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) adjudicó la Licitación Pública N°14/SP/25 para la ejecución de la obra “Renovación de acueducto Comandante Luis Piedra Buena – Puerto San Julián“, una intervención clave destinada a optimizar y asegurar el abastecimiento de agua potable para la localidad de San Julián. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $6.546.980.677,82 (IVA incluido) y será ejecutada por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por BRB SRL y Ecosur Bahía S.A., con financiamiento del programa UNIRSE.

El proyecto contempla la renovación en paralelo de 12 kilómetros de acueducto, mediante el reemplazo del conducto existente de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV DN 350) por un nuevo acueducto de Polietileno de Alta Densidad (PEAD). Este material ofrece mayores niveles de flexibilidad, resistencia y durabilidad, mejorando sustancialmente la confiabilidad del sistema.

Una de las reparaciones del acueducto en 2024.

Según lo previsto, el nuevo acueducto permitirá mantener un caudal de conducción de 160 metros cúbicos por hora de agua potable tratada, desde la Sala de Bombas “Segunda Impulsión” en Comandante Luis Piedra Buena hasta Puerto San Julián. Además, la obra incluye la incorporación de válvulas de aire y válvulas de cierre, fundamentales para optimizar la operación del sistema, facilitar las tareas de mantenimiento y garantizar su correcto funcionamiento.

Otro de los aspectos destacados del proyecto es la posibilidad de conservar el acueducto actual como derivación alternativa, lo que aportará mayor flexibilidad operativa y redundancia ante eventuales contingencias. La firma de la orden de compra se llevó a cabo con la presencia del presidente de SPSE, Matías Cortijo; el gerente general de Explotación, Eduardo Nañez; la gerenta provincial de Agua y Saneamiento, Yanela Hinding; y representantes de Ecosur Bahía S.A., empresa adjudicataria.

En el marco de la UTE, Ecosur Bahía S.A. participará con el 80% de los aportes al fondo común operativo, mientras que BRB SRL lo hará con el 20%. La unión tendrá vigencia hasta la finalización total de la obra, el cumplimiento del plazo de garantía y la extinción de todas las obligaciones contractuales. Desde el Gobierno provincial destacaron que esta inversión representa un paso estratégico para el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria de Santa Cruz, reafirmando el compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades de la zona centro de la provincia.