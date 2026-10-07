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La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) manifestó este miércoles su preocupación por las demoras en la entrega de medicamentos a afiliados de la Caja de Servicios Sociales (CSS).

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el gremio informó que comenzó a realizar presentaciones mediante telegrama obrero ante la obra social provincial para reclamar por la demora en la provisión de medicamentos.

“Desde ADOSAC estamos realizando presentaciones mediante telegrama obrero ante la Caja de Servicios Sociales (CSS) por la demora en la entrega de medicamentos”, señalaron desde la organización sindical.

Según explicó el gremio, la presentación de los telegramas constituye el paso previo para avanzar con las acciones de amparo correspondientes ante las dificultades registradas por los afiliados.

En ese sentido, el sindicato docente solicitó a las y los docentes que tengan inconvenientes vinculados con la demora en la entrega de medicamentos que se comuniquen con la Comisión Directiva Provincial.

“La presentación del telegrama obrero es el paso previo para promover las acciones de amparo correspondientes”, indicaron.

Finalmente, desde la Comisión Directiva Provincial remarcaron: “La salud no puede esperar”.