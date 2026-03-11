Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gremio docente ADOSAC convocó a un nuevo paro provincial de 48 horas que se llevará adelante este jueves 12 y viernes 13 de marzo, en reclamo por el incumplimiento de acuerdos paritarios y la situación laboral de trabajadores de la educación en Santa Cruz.

La medida de fuerza fue definida durante el Congreso de ADOSAC. Según informaron la decisión responde a la falta de cumplimiento, por parte del Consejo Provincial de Educación (CPE), del acta paritaria previamente homologada por el Ministerio de Trabajo.

Según ADOSAC, en el acuerdo paritario homologado el Gobierno había garantizado que ningún trabajador perdería su puesto laboral. Sin embargo, desde el sindicato sostienen que el CPE avanzó con ofrecimientos que redujeron las plantas funcionales.

“Hoy nos encontramos con cientos de compañeras y compañeros que quedaron desempleados o perdieron parte de su fuente laboral”, señalaron desde la conducción del gremio.

Pedido de paritarias salariales

Otro de los reclamos centrales de la organización sindical es la convocatoria urgente a paritarias salariales. Desde ADOSAC remarcaron que los salarios docentes perdieron poder adquisitivo durante los primeros meses del año.

De acuerdo al comunicado, la inflación registrada en enero y febrero impactó directamente en el bolsillo de los trabajadores, provocando una caída en la capacidad de compra.

El sindicato sostuvo que actualmente los salarios docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza, por lo que consideran imprescindible discutir una recomposición salarial en el corto plazo.