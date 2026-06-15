ADOSAC anunció un nuevo paro de 72 horas y se profundiza el conflicto docente La medida de fuerza se llevará adelante los días miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de junio en toda la provincia. El gremio reclama una recomposición salarial, la devolución de los descuentos aplicados por jornadas de huelga y respuestas concretas en la mesa paritaria. El jueves 18 es la próxima reunión paritaria.

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El Congreso Provincial de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió convocar a un nuevo paro de 72 horas para los días miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de junio, profundizando así el plan de lucha que mantiene el sector educativo en toda la provincia. La medida se enmarca en un conflicto que lleva varios meses sin solución y que continúa marcado por reclamos salariales, cuestionamientos a la política educativa y fuertes cruces con el Ejecutivo provincial.

La decisión fue adoptada tras las asambleas realizadas en las distintas filiales y luego de que el gremio evaluara los resultados de las últimas reuniones paritarias, que consideró insuficientes para responder a las demandas de los trabajadores de la educación. Entre los principales planteos figuran un aumento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo, la devolución de los descuentos efectuados por días de paro y el tratamiento de propuestas pedagógicas presentadas por la organización sindical.

El nuevo paro se suma a una larga serie de medidas de fuerza desarrolladas durante el presente ciclo lectivo. La semana pasada, ADOSAC ya había concretado un paro de 72 horas luego de que el Congreso Extraordinario ratificara la continuidad del reclamo ante la falta de avances en las negociaciones.

Uno de los puntos de mayor tensión en las últimas semanas fue la aplicación de descuentos salariales a docentes que participaron de las huelgas. A comienzos de junio, el gremio protagonizó una protesta frente a Casa de Gobierno en Río Gallegos y ratificó medidas de fuerza en rechazo a esa decisión oficial. Desde el sindicato sostienen que los descuentos constituyen un ataque al derecho de huelga y exigen la restitución de los montos retenidos.

En paralelo, las negociaciones paritarias continúan sin acuerdos. Desde la conducción sindical cuestionaron la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades educativas y advirtieron que el malestar en las escuelas se profundiza ante la ausencia de una propuesta que permita recomponer los salarios frente al incremento del costo de vida. Incluso, referentes gremiales calificaron las últimas reuniones como insuficientes y anticiparon que la continuidad de las medidas de fuerza era una posibilidad cada vez más firme.

El conflicto docente se ha convertido en uno de los principales desafíos de la gestión provincial durante 2026. A lo largo del año se sucedieron paros, movilizaciones, marchas y diversas acciones gremiales en reclamo de mejoras salariales y laborales. Mientras tanto, miles de estudiantes santacruceños continúan viendo afectada la normalidad del calendario escolar.

Cabe recordar que la próxima reunión de la paritaria salarial será en el segundo día del comienzo de las medidas de fuerza de esta semana, es decir, el jueves 18 de junio.