La Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) anunció un nuevo plan de lucha para esta semana con un paro de 72 horas. La huelga se concretará desde este miércoles hasta el viernes inclusive. La demanda es el pronto debate salarial.

La medida fue definida en un reciente congreso provincial extraordinario de la entidad gremial. De esta manera, los maestros replicarán idéntica medida de la semana pasada.

“Esta medida de fuerza se llevará a cabo los días miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de octubre“, “el reclamo se sostiene en la profunda preocupación por la amenaza de la caída de puestos laborales docentes, la necesidad imperiosa de un aumento salarial y la exigencia de una reunión paritaria urgente que aborde estos temas con la seriedad que merecen”, señaló la entidad en un comunicado de prensa.

La conducción sindical sostiene que se encuentra por debajo en un 40% para alcanzar el costo de la canasta básica de alimentos en la Patagonia.

Subcomisión

En otro orden, los maestros adelantaron que este jueves asistirán a la sede del Ministerio de Trabajo a las “7:00 para asistir a la Subcomisión de Concursos, que forma parte de un calendario ya establecido”.

Como última definición, ADOSAC pidió “establecer un diálogo serio y constructivo con el Gobierno provincial” y solicitó “la renuncia de la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido“. La responsabilizaron por la “agudización del conflicto a lo largo del ciclo lectivo”.

De esta manera, los alumnos de Santa Cruz enfrentarán una nueva huelga que los alejará de las aulas.