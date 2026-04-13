El congreso provincial de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió convocar a un paro de 72 horas para los días martes 14, miércoles 15 y jueves 16 del corriente mes, en el marco de la apertura de la negociación paritaria. La medida se enmarca en una creciente tensión con el Gobierno provincial ante la falta de una propuesta salarial concreta.

Desde el gremio docente se exigió una oferta que contemple una recomposición salarial real acompañada de una cláusula gatillo, en línea con la inflación. En ese sentido, el documento aprobado fue contundente al señalar: “Basta de congelamiento salarial, ningún docente bajo la línea de pobreza”.

La decisión fue adoptada durante el Congreso Extraordinario Provincial, el viernes 10 de abril. Se sesionó con delegados y delegadas de las 14 filiales bajo la presidencia honorífica de Jésica Minaglia, al cumplirse seis años de su femicidio. En ese marco, el gremio ratificó la continuidad del plan de lucha en unidad con el Frente Sindical.

Reclamos y críticas

Otro de los puntos centrales abordados en el congreso fue el rechazo a la postura del Consejo Provincial de Educación (CPE), que se negó a tratar el proyecto pedagógico presentado por ADOSAC. Según la resolución, esta decisión evidencia una política de demora que evita dar respuestas a los problemas estructurales del sistema educativo. Además, profundiza el ajuste sobre el sector docente, afectando tanto las condiciones laborales como la calidad educativa en la provincia.

En paralelo, destacaron el deterioro del sistema prestacional. El congreso exigió el normal funcionamiento de la Caja de Servicios Sociales, vinculando este reclamo directamente con la situación de los trabajadores y sus familias. Desde el sindicato advirtieron que la falta de respuestas pone en riesgo la salud de quienes dependen de la obra social.

El gremio convoca a una jornada de visibilización para el martes 14 de abril

El congreso también se expresó en el plano político nacional, con un fuerte repudio hacia los diputados nacionales por Santa Cruz, José Luis Garrido y Jairo Guzmán, quienes votaron a favor de la reforma de la Ley de Glaciares.

Finalmente, el congreso también rechazó lo que definió como una “conducta antidemocrática” por parte de algunos diputados provinciales, quienes impidieron la presencia de representantes gremiales en el recinto legislativo en la sesión del día jueves 9 de abril. Esta práctica, según ADOSAC, cercena a participación de los trabajadores en la discusión de políticas públicas.

En ese marco, el gremio también convocó a una jornada de visibilización para el martes 14 de abril, con una marcha de antorchas, olla popular y acampe. La concentración está prevista para las 20:00 en la intersección de Kirchner y San Martín, donde llamaron a la comunidad a sumarse bajo la consigna de defender el salario y los puestos de trabajo, reforzando así la unidad del reclamo en las calles.