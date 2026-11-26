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La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) confirmó un paro provincial de 24 horas para este viernes 27 de noviembre, en reclamo de una nueva oferta salarial por parte del Gobierno provincial. La medida fue resuelta por el Congreso Provincial del sindicato y ratificada tras la reunión mantenida este jueves 26 de noviembre, que finalizó sin respuestas a las demandas del sector.

Desde el gremio señalaron que la decisión responde a la negativa del Ejecutivo de presentar una propuesta salarial que permita a los trabajadores de la educación salir de la línea de pobreza. La convocatoria fue difundida a través de las redes sociales del sindicato, que también informó sobre la presentación formal del paro ante el Ministerio de Trabajo.

El conflicto salarial se mantiene luego de dos reuniones paritarias, realizadas el 29 de octubre y el 10 de noviembre, en las que el Gobierno provincial no presentó nuevas propuestas de incremento. El último acuerdo salarial, firmado en julio, estableció una suba acumulada del 17,8% entre junio y noviembre, distribuida en seis tramos.

De esta manera, los docentes realizarán una nueva jornada de protesta en medio de la falta de acuerdo con el Ejecutivo y a pocos días de finalizar el último tramo de la pauta salarial vigente.