Tal como había anticipado en conferencia de prensa, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), definió avanza en un plan de lucha y rechazar el descuento salarial que implementó el Consejo Provincial de Educación (CPE) por las huelgas que el sindicato llevó adelante el pasado mes de octubre.

“Conforme a lo resuelto por nuestro Congreso Provincial y atendiendo a que el gobierno se niega a devolver los salvajes descuentos practicados sobre el salario de las y los docentes de Santa Cruz, está Comisión Directiva informa el paro de 24 horas para el día viernes 05 de Diciembre“, expresaron a través de las redes sociales.

El gremio docente viene exigiendo paritarias desde mediados de año. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

En la previa, César Alegre, secretario general de ADOSAC, había encabezado una conferencia manifestando el total y absoluto repudio a los descuentos masivos, una acción que calificó directamente como un “robo” al salario. Recordó que el propio gobernador Claudio Vidal, cuando era candidato en 2023, había utilizado esa misma palabra para describir los descuentos aplicados por el Gobierno anterior, un hecho que “se repite hoy”, dijo el dirigente.

La gravedad de la situación radica en el impacto directo sobre los trabajadores: “se registrado descuentos que alcanzan los $300.000, $500.000 y hasta $900.000, dejando a docentes en una situación de extrema vulnerabilidad, “ni siquiera les quedó para un plato de comida“.

Subcomisión laboral

Por su parte, este jueves 4 de diciembre se llevó a cabo un nuevo encuentro de la subcomisión laboral. En la misma, al tomar la palabra ADOSAC pidió la devolución “de los días caídos, dando marcha atrás a los descuentos realizados el día 3 de diciembre en los haberes de los docentes”. En segundo lugar, esperaban contar con la respuesta del CPE a los puntos planteados en anteriores subcomisiones laborales, puntos que quedaron plasmados en el acta de la conciliación obligatoria.

El Acta de la subcomisión laboral de este jueves 4 de diciembre.

Ante esto, el CPE argumentó que había quedado como propuesta por parte del gobierno provincial en el Acta N° 12, que incluía un punto del no descuento de haberes del mes de octubre por medidas de fuerza, “la misma quedó rechazada por el gremio ADOSAC firmado en el Acta N° 13” es por ello “que quedó vigente el descuento de los haberes”.

Como respuesta, ADOSAC aclaró que nunca rechazó ese punto y que fue el propio gobierno el que hizo esa interpretación, “sin ninguna mención explícita por parte de ADOSAC” y hasta llamaron absurdo que se diga que un gremio rechaza que no le descuenten los días caídos. “La argumentación es perversa, falsea la realidad y pretende ocultar el incumplimiento legal por parte del Consejo Provincial de Educación”, sostuvieron.

Finalmente, ante el pedido de una fecha clara de paritarias por parte del gremio docente, el gobierno provincial respondió que la próxima reunión será en el mes de enero. Asimismo, se señaló que en la próxima audiencia de conciliación obligatoria del 9 de diciembre se informará la fecha exacta.