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El conflicto docente en Santa Cruz suma un nuevo capítulo. La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió un paro provincial de 48 horas para los días miércoles 8 y jueves 9 de abril, en reclamo de la apertura inmediata de paritarias y una recomposición salarial.

La decisión fue tomada en el Congreso Provincial del gremio y comunicada oficialmente a través de sus canales institucionales, donde se remarcó la consigna central: “Paritaria ya”. La medida alcanzará a todos los niveles educativos y tendrá impacto directo en el normal dictado de clases en toda la provincia.

Desde ADOSAC señalaron días atrás que la falta de convocatoria a la mesa salarial por parte del Gobierno provincial mantiene en tensión al sector, que viene sosteniendo un plan de lucha desde el inicio del ciclo lectivo 2026. En ese marco, el sindicato también reiteró otros reclamos, como la defensa de los puestos laborales bajo la consigna “Ningún docente sin trabajo”.

La medida será implementada el miércoles 8 y jueves 9.

El nuevo paro se inscribe en una seguidilla de medidas de fuerza que marcaron el comienzo del año educativo en Santa Cruz. Durante marzo, el gremio ya había llevado adelante distintas huelgas de 24 y 48 horas ante la falta de avances en la discusión salarial y denuncias por recortes y pérdida de cargos, desmentidos por el Consejo Provincial de Educación.

El conflicto docente se consolidó como uno de los principales focos de tensión en la provincia. Las reiteradas medidas de fuerza, sumadas a la demora en la convocatoria a paritarias, configuran un escenario de alta conflictividad que impacta de lleno en el calendario escolar.

Mientras tanto, desde el sector docente advierten que, de no mediar una convocatoria urgente al diálogo, las medidas podrían profundizarse en las próximas semanas. En ese contexto, la expectativa está puesta en una eventual reacción de la provincia que permita destrabar la negociación y encauzar el conflicto.