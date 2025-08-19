Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pocas horas antes que inicien las 72 horas de medida de fuerza anunciadas días atrás, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), brindó una conferencia de prensa donde salió a sentar posición respecto de los últimos anuncios dados por el Consejo Provincial de Educación (CPE).

Tras la propuesta de titularización de cargos docentes, comunicados por la presidenta del CPE, Iris Rasgido, el secretario general de ADOSAC, César Alegre indicó: “Lo que le queremos decir a las autoridades es que lamentablemente, una vez más, salen a hacer anuncios a través de los medios de comunicación”.

Al respecto, sostuvo que “al parecer se plantea un diálogo a través de los medios y en consecuencia nosotros, vamos a tener que contestar por los medios de comunicación”. En ese sentido, expresó que las autoridades no se han sentado a las mesas paritarias, como así tampoco a las reuniones de la subcomisión laboral.

Adosac marchando en reclamos laborales y salariales. (Foto: La Opinión Austral).

“Cuando preguntábamos cuándo se iba a hacer la titularización, nunca nos han brindado respuesta, solamente nos han dicho que estaban trabajando para eso”. Incluso, aseguró que “todavía no se acordó nada y todavía no se trabajó nada en esta subcomisión laboral”.

“Quedan muchos interrogantes porque donde se tenían que dar las respuestas es en la subcomisión y en la paritaria”, dijo Alegre al término que añadió: “No hubo siquiera un trabajo sobre las bases del concurso” y dijo que “si va a existir una posible titularización el año que viene, primero, todos los acuerdos tienen que pasar por asamblea, por Congreso y después nosotros recién vamos a ir a la subcomisión salarial y paritaria a acordar las bases del concurso”, insistió.

Luego, aclararon que para ADOSAC, “titularizar significa para nosotros estabilidad laboral y también analizar lo que nos decían los compañeros de junta de clasificación”, Y sostuvieron que aún “no se revisaron las plantas orgánicas funcionales ni se definió la cantidad de cargos y horas disponibles para titularizar”. Y remarcaron que lo que tiene que ocurrir es que las autoridades del CPE se sientan a las mesas de negociación y lleguen a un acuerdo con el gremio.