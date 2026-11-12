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El secretario de Finanzas de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), Pablo Coronel, cuestionó la falta de una propuesta de recomposición salarial por parte del Gobierno de Santa Cruz y calificó como una dilación la convocatoria a una nueva reunión paritaria para el próximo 4 de diciembre.

Entrevistado por Radio LU12 AM680, el dirigente se refirió al paro provincial de 24 horas que el gremio lleva adelante este jueves 12 de noviembre y aseguró que la medida registra un alto nivel de adhesión en las distintas localidades.

ADOSAC advierte que podría escalar el conflicto sin oferta salarial. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

Coronel explicó que la decisión fue resuelta por el último congreso provincial, ante la ausencia de una oferta salarial en las reuniones paritarias. Además, indicó que un docente ingresante percibe aproximadamente $1.453.000, mientras que la canasta básica patagónica, medida en septiembre, se ubicó en torno a los $2.118.000.

En ese sentido, sostuvo que el salario inicial alcanza para cubrir cerca del 68% de esa canasta y reclamó una propuesta que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

El dirigente también cuestionó que el próximo encuentro haya sido fijado para diciembre. “Están dilatando la paritaria, llegan a las paritarias sin nada“, manifestó, y agregó que el gremio definirá en un nuevo congreso los pasos a seguir.

Por otra parte, confirmó que ADOSAC fue notificado de una conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo y cuestionó la rapidez con la que se aplican estas herramientas a los sindicatos, en contraste con los tiempos del Gobierno para convocar a discutir salarios.

Finalmente, Coronel señaló que este jueves a las 18 horas los docentes realizarán una movilización en Kirchner y San Martín, en Río Gallegos, mientras esperan una respuesta concreta al reclamo salarial.