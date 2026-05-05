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La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió una nueva medida de fuerza en el marco del conflicto que mantiene con el Gobierno provincial. “El Congreso Provincial de ADOSAC, votó 72 horas de paro desde el miércoles 6 de Mayo”, comunicaron oficialmente.

La decisión fue adoptada en el Congreso Provincial del sindicato, órgano máximo de definición, en un contexto de creciente malestar entre los trabajadores de la educación por la situación salarial y laboral.

Desde la organización adelantaron que en las próximas horas se conocerán más detalles de lo resuelto. “Ni bien finalice el Congreso compartiremos todas las resoluciones del mismo”, señalaron.

La medida se da en continuidad con un plan de lucha que se viene intensificando en las últimas semanas, con paros de 48 y 72 horas en distintos puntos de la provincia, impulsados tanto por ADOSAC como por otros gremios estatales de la provincia en reclamo de apertura de paritarias.

El conflicto docente en Santa Cruz se mantiene abierto y sin avances significativos en materia de negociación. Los sindicatos vienen reclamando la urgente convocatoria a discutir salarios, pidiendo una recomposición de haberes y mejoras en las condiciones de trabajo.

En ese marco, en los últimos días también se conocieron denuncias por descuentos en los salarios de docentes que adhirieron a medidas de fuerza, lo que generó un nuevo foco de tensión con el Ejecutivo provincial.

Así, la nueva medida de paro por 72 horas profundiza el escenario de conflicto y anticipa una semana marcada por la falta de clases en buena parte del sistema educativo santacruceño.