El Congreso Extraordinario de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió un paro y movilización para el martes 11 de febrero, en adhesión a la huelga nacional, con reclamos contra la reforma laboral, el congelamiento salarial y en defensa de los puestos de trabajo. Además, advirtió que no comenzarán las clases el 25 de febrero si no existen avances en una negociación que encamine una solución.

La definición surgió del encuentro que el gremio docente realizó este 6 de febrero, con una presidencia honoraria en homenaje a Geraldine Adamini (Río Gallegos), Miguel Almonacid (El Calafate) y Valentina González (Las Heras), referentes recientemente fallecidos que tuvieron una participación destacada en la construcción de la organización.

Según lo resuelto, la medida del 11 incluirá los reclamos provinciales por la resolución 030/25 del Ministerio de Economía, que dispuso el congelamiento de los salarios, y la protección de la estabilidad laboral. Desde el sindicato señalaron que la jornada se inscribe “en rechazo a la reforma laboral y en defensa de la Ley de Glaciares”, sumando demandas propias de Santa Cruz.

En ese marco, ADOSAC confirmó que marchará junto al Frente Sindical, con el objetivo de fortalecer la unidad de los trabajadores. “La unidad es la única salida ante la política de ajuste y las reformas antiobreras”, expresaron durante el Congreso. Como parte de la organización previa, se convocó a una Asamblea Abierta de Trabajadores para el lunes 9 de febrero, a las 15, en el SOEM de Río Gallegos.

En Caleta Olivia, también habrá una reunión de gremios este sábado, orientada a coordinar el paro y la movilización. El pliego de demandas incluye la “apertura inmediata de paritarias”, el “rechazo absoluto al congelamiento salarial”, la defensa “de los puestos de trabajo y la estabilidad laboral”, además del “cumplimiento del petitorio pendiente”.

Por último, el gremio informó que tras el paro del 11 se realizarán asambleas en las filiales y un nuevo Congreso Extraordinario el próximo fin de semana, instancia en la que se evaluará el escenario y la continuidad o profundización del plan de lucha.