La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) Ya anticipó semanas atrás un escenario de conflicto para el inicio del ciclo lectivo 2026, en caso que el gobierno provincial no convoque a paritarias para realizar una recomposición salarial acorde a la pérdida del poder adquisitivo de los maestros santacruceños.

Es en ese mismo sentido en el que publicaron un comunicado en redes sociales cuestionando lo asignado en materia de educación en el Presupuesto Provincial aprobado antes de finalizar el 2025 en la Cámara de Diputados, que contó con el apoyo del oficialismo pero también de algunos legisladores de la oposición.

“En estos días se ha hablado mucho de los recortes que impuso el presupuesto nacional a la educación, eliminando el piso de gasto educativo del 6 % del PBI que establece la Ley Nacional de Educación y reduciendo sustancialmente los aportes al INET y a la educación técnica en todo el territorio nacional”, dijeron para empezar y acotaron: “Este presupuesto nacional con recortes salió con el apoyo de buena parte de la oposición entre ellos de los diputados y senadores del partido SER que gobierna nuestra provincia”.

Sin embargo, “no se ha hecho público que el presupuesto provincial lejos de compensar esas pérdidas también es un presupuesto de ajuste contra la educación y no cumple con las exigencias de la ley provincial de educación (3305) en este caso, que le exige un 25 % de inversión educativa”, sostuvieron más adelante.

Al respecto, mencionaron que los 685.000 millones asignados al Consejo Provincial de Educación, “no alcanzan para nada” ya que “representan apenas el 21,11 % del presupuesto total y un 23,58 % si le restamos la parte del presupuesto que será financiada con endeudamiento”. “Tampoco se ha cumplido y esto viene de años, el tratamiento del presupuesto educativo en el seno del propio Consejo de Educación que está ‘pintado’ frente a esa responsabilidad que le exige la ley 3305 en su Art.191 Inciso J”, agregaron.

ADOSAC manifestó que tampoco cumple el Consejo la obligación de informar detallada y públicamente todos los aspectos de la ejecución concreta del presupuesto (o sea cuánto gasta y en que lo gasta) como lo exige el Art 210 de la Ley 3305. Y que el Art. 33 de la Ley de Presupuesto aprobada, “introduce pautas confusas acerca de cómo se debe aplicar el porcentaje exigido por la Ley, para ocultar que no lo cumplen”.

Entre otras cosas, sostuvieron que hay previsiones de gastos que no se ejecutan como pasó el 2025 con 1800 millones aprobados para becas de las cuales “no se pagó ni un peso”.

“Vale remarcar que también en Santa Cruz el presupuesto fue aprobado por la mayor parte de la oposición, y aunque hay docentes y exdocentes entre esos diputados, votaron la ley de presupuesto y ninguno denunció el ajuste contra la educación de 2025 y 2026”, y subrayaron: “Sin embargo, para pagarle sueldos a jueces del Tribunal Superior (que ni siquiera ejercen) votaron una partida especial”.

Finalmente, convocaron a docentes, estudiantes y padres a debatir estos temas y “movilizarnos para exigir que se invierta en educación lo necesario para que los maestros cobren un salario digno y los edificios estén en condiciones adecuadas” ya que “el piso legal y punto de partida (igualmente insuficiente) de esta inversión, se lo marca la propia Ley Provincial de Educación”.