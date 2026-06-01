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La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) formalizó la presentación de la Nota N° 054/CDP/26 al gobernador Claudio Vidal ratificando su postura frente a la paritaria convocada para el próximo 8 de junio.

Basándose en el mandato del congreso provincial del 31 de mayo pasado, la organización confirmó que no tiene previstas medidas de fuerza vinculadas al reclamo salarial y laboral hasta la fecha del encuentro paritario. Esta decisión busca favorecer el escenario de negociación previsto para la semana entrante.

Buena fe

Sin embargo, expresó su preocupación por la decisión del Consejo Provincial de Educación (CPE) de aplicar descuentos por días de paro en los haberes que se percibirán el 4 de junio. ADOSAC calificó esta acción como “inaceptable” y “violatoria del principio de buena fe negocial”, señalando que la medida agrava el conflicto.

Ante esta situación, solicitó la intervención directa del Ejecutivo para lograr un “gesto que facilite un diálogo constructivo”. En la nota, también manifestaron su inquietud por los anuncios del CPE sobre la anulación de licencias gremiales remuneradas, calificándola como una medida “netamente discriminatoria”.

En otro orden, impugnó la presencia de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) en la mesa paritaria. Argumentaron que dicha incorporación vulnera la ley de paritarias vigente, sosteniendo que esa entidad carece de actividad gremial comprobable y representatividad en la provincia, en contraste con los 9.000 afiliados de ADOSAC.

Finalmente, el documento apela a que se detengan las acciones calificadas como antisindicales por parte del Ministerio de Trabajo y el CPE. El gremio cerró su presentación recordando una premisa del propio mandatario provincial: “Los docentes no deben ser tomados como enemigos a quienes castigar”.