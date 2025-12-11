Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) llevó adelante este jueves un congreso provincial donde resolvió volver a insistir con la devolución de los días descontados por los paros del mes de octubre, al tiempo que adelantó un escenario de conflicto para el inicio del ciclo lectivo 2026.

Según dieron a conocer, “el conflicto se resuelve con oferta salarial para cubrir en primera instancia la canasta básica familiar”, en referencia al pedido de recomposición que vienen realizando desde la segunda parte del año.

“Exigimos al gobierno cumplir con el compromiso asumido de garantizar la protección de los puestos laborales durante el 2026”, fue otro de los puntos analizados por el congreso provincial de la ADOSAC.

La marcha de ADOSAC, protestando por los descuentos aplicados a quienes adhirieron a las medidas de fuerza. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

Asimismo, también reclamaron “la devolución de los días caídos, ejecutada ilegalmente en el marco de la Conciliación Obligatoria, a las y los docentes que ejercieron su legítimo derecho a huelga”, sostuvieron.

Pero el congreso no sólo debatió sobre temas inherentes al ejercicio de la docente. También rechazaron la reforma de la Ley de Glaciares, “al ser impulsada por gobernadores y el lobbie minero”, al tiempo que también rechazaron el proyecto de “Ley de Libertad Educativa”.

Entre otras cosas, convocaron junto a otros sindicatos al Plenario Provincial que se realizará este sábado 13 de diciembre, a las 15:00, en la sede del gremio SOEM de Río Gallegos, “con el fin de construir un plan de lucha en conjunto para defender el salario, los puestos de trabajo y enfrentar las reformas laborales”.