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En el marco del conflicto docente que atraviesa la provincia de Santa Cruz, la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) expresó un fuerte rechazo a los descuentos aplicados en los salarios depositados el pasado 1 de mayo, correspondientes a jornadas de paro.

A través de un comunicado, el gremio señaló: “Hemos recibido numerosas denuncias concentradas en algunos niveles y localidades, acerca de descuentos salariales por paro en los salarios depositados el 1 de mayo a los docentes”.

Desde la organización sindical consideraron que la medida constituye un endurecimiento de la postura oficial en medio de un escenario marcado por la falta de convocatoria a paritarias y la continuidad de medidas de fuerza. “Consideramos esta actitud de realizar descuentos como una nueva provocación por parte del Consejo Provincial de Educación”, indicaron.

ADOSAC tendrá asambleas de las filiales locales el lunes y congreso provincial el martes. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

En ese sentido, ADOSAC adelantó que analizarán el impacto concreto de los descuentos una vez que los docentes cuenten con sus recibos de sueldo. “Evaluaremos su alcance con los recibos de sueldo en mano el lunes y hemos convocado al congreso de ADOSAC el próximo martes para continuar con nuestro plan de lucha por el salario y dar la respuesta gremial que corresponda, frente a esta medida ilegal, discriminatoria y antidocente del gobierno”, expresaron.

En esa línea, desde ADOSAC apuntaron contra la falta de avances en materia salarial: “El congelamiento salarial que venimos padeciendo desde el mes de enero, las mentiras reiteradas sobre posibles paritarias que nunca tienen lugar ni fecha y solo existe en el discurso del gobierno para mantenernos a la espera; nos demanda acciones inmediatas”.

Finalmente, el gremio convocó a reforzar la participación en las instancias de debate y organización. “Llamamos a los colegas a participar masivamente de las asambleas que se realizarán este lunes 4 de mayo en todas las localidades de Santa Cruz para llevar cada reclamo y unificar las acciones de lucha contra este atropello y por la apertura inmediata de la paritaria”, concluyeron.