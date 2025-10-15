Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El inicio del paro de 72 horas convocado por la Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC), en reclamo por una urgente recomposición salarial y la defensa del sistema educativo, tuvo una gran adhesión en su primera jornada, concretado el pasado martes.

El primer día de la medida de fuerza, que se extiende hasta el jueves, registró un 100% de acatamiento en las escuelas de la provincia, señalaron desde la comisión directiva de la entidad gremial a La Opinión Austral.

La medida, ratificada por el Congreso Provincial del gremio, se concreta en un contexto de profunda tensión, luego de que el sindicato resolviera la continuidad del plan de lucha en rechazo al “congelamiento salarial” y la denuncia por posibles bajas laborales.

Salarios

De acuerdo a la información que se ha manejado en el marco del conflicto, ADOSAC insiste en la reapertura de la negociación paritaria para discutir una recomposición salarial que compense el deterioro del poder adquisitivo. Además, el gremio exige la devolución de descuentos aplicados en paros anteriores y la anulación de multas que el sindicato califica como “inconstitucionales”.

Cabe destacar que el inicio de esta medida de fuerza se da en coincidencia con el paro nacional docente de 24 horas convocado por la CTERA para este mismo martes, al cual ADOSAC adhirió. En el plano provincial, el plan de lucha busca presionar al Gobierno de Santa Cruz para revertir las políticas de ajuste que, según el gremio, “ponen en riesgo la calidad y la estabilidad del sistema educativo santacruceño”.