Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Santa Cruz, diversas entidades gremiales docentes anunciaron su adhesión al paro nacional del próximo lunes convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

La Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) informó por sus redes sociales: “El 3 de agosto paramos con toda la docencia del país y convocamos a participar de cada actividad que las filiales realicen”, señaló la entidad gremial.

Por esas horas, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció la puesta en marcha del denominado programa “Estímulo por Nuestra Educación” para aquellos docentes que registren cumplimiento efectivo frente a alumnos durante la totalidad de los días hábiles del periodo comprendido entre el mes de febrero 2026 hasta el 30 de junio del corriente año.

La federación de gremios de docentes universitarios, CONADU Histórica, confirmó una jornada de paro nacional. ADIUNPA, la Asociación Docente de la UNPA, garantizando la adhesión en la provincia de Santa Cruz y en todas las unidades académicas de la región.

Desde la organización señalaron que la persistente negativa del Gobierno nacional a convocar a la paritaria y el sostenido deterioro de los salarios profundizan el conflicto educativo en todos sus niveles.