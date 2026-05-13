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La diputada provincial Agostina Mora (Unión por la Patria), criticó con dureza el pedido de endeudamiento que envió el Poder Ejecutivo Provincial a la Cámara de Diputados. Se trata de un pedido de empréstito por hasta 600 millones de dólares.

“El Ministro de Economía (Ezequiel Verbes) se fue sin contestar con claridad de la comisión de Presupuesto en Diputados, y horas después presenta una solicitud de endeudamiento RÉCORD en DÓLARES! Que NO expresó en ese ámbito”, manifestó Mora a través de las redes sociales.

Cómo quedará la evolución de la deuda provincial en caso que se apruebe el endeudamiento, según informó la diputada Agostina Mora a través de las redes sociales.

Asimismo, remarcó que “sin mostrar un rumbo claro ni capacidad de administración quieren esto”, en referencia al proyecto de ley que ingresó a la Legislatura Provincial este miércoles y que para ser sancionada necesita de una mayoría especial, es decir, dos tercios de los diputados presentes en el recinto.

En la publicación, la diputada Agostina Mora mostró un cuadro comparativo de la evolución de la deuda por parte del gobierno provincial de Claudio Vidal.