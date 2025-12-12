Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes el Jefe de Gabinete José Daniel Álvarez presentó en la Cámara de Diputados el 2° Informe de Gestión 2025. Además, respondió las consultas de los diputados de los bloques, en cumplimiento de la Constitución Provincial y del Reglamento de la Cámara. Pero no todos los diputados quedaron conformes. Una de ellas, la diputada Agostina Mora (bloque Unión por la Patria), indicó a La Opinión Austral que el análisis “es de un oficialismo sumamente debilitado, con prácticamente la mitad del gabinete ausente en el acompañamiento, con alguien que tuvo casi un discurso de despedida“, afirmó.

Asimismo, remarcó la ausencia del diputado jefe de bloque de Por Santa Cruz, Piero Boffi, durante la exposición. “Una realidad de un oficialismo que quiso permanentemente cortar la exposición del jefe de Gabinete hasta que finalmente lo hizo, y no pudimos formular las preguntas que teníamos planteadas y tampoco dio respuestas a aquellas que se habían alcanzado a hacer por parte del diputado Carlos Godoy (Unión por la Patria), vinculado a la SAU (Sociedad Anónima Unipersonal), que es algo con lo que venimos insistiendo en tener la respuesta que es en cómo se capitaliza“, remarcó.

El jefe de Gabinete en el momento de las preguntas de los diputados. Al lado, el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, el legislador Javier Jara.

Agostina Mora señaló que tampoco hubo respuestas en las preguntas sobre salud por parte de la legisladora Rocío García (Unión por la Patria). “Creo que el Informe de Gestión es deficitario, y una de las cosas que quedaron pendientes en este escenario de crisis, es la respuesta del ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura“, mencionó. En tanto, remarcó que el jefe de Gabinete “reconoció tener empleados públicos por debajo de la línea de la pobreza y que es el ministerio de Desarrollo Social el que los asiste en términos alimentarios” y “un jefe de Gabinete que admite que se ha financiado cero pesos, es decir, se ha subejectuado el cien por ciento de la partida de la protección de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia por razones de género“.

Para Agostina Mora se trata de “una gestión que no encuentra el rumbo y a la hora de exponer en la Cámara de Diputados, el Informe de Gestión es el reflejo de eso“, expresó al tiempo que agregó que han quedado muchas cosas por contestar. “No se han contestado las preguntas respecto a lo económico, en un contexto donde la provincia está anunciando una situación de déficit enorme y la incertidumbre sobre si está el dinero para pagar el aguinaldo y una situación de colapso financiero a la que también han arrojado a los municipios por decisiones nacionales y provinciales“, dijo.