La diputada provincial de Unión por la Patria, Agostina Mora, dialogó con La Opinión Austral y expresó su fuerte rechazo a la convocatoria de la Legislatura de Santa Cruz para debatir las ternas de candidatos a vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

“La verdad que es una vergüenza, estamos frente a un escenario de la gravedad institucional, están rompiendo las instituciones. Hay una justicia que suspendió una ley y un oficialismo santacruceño que decide avanzar a como dé lugar. Están dispuestos a llevarse todo por encima con tal de tener su justicia propia, y estamos acá para hacerles frente”, señaló Mora.

La legisladora advirtió que la acción del oficialismo representa un “estado de excepción” y acusó a sus miembros de no respetar los mandatos del Poder Judicial, que habían dispuesto una suspensión preventiva de la ley por diez días. “No escuchan la división de poderes, el sistema republicano lo están llevando a la basura. Hay apuros que no entendemos, pero lo que muestran es cómo están dispuestos a convivir con la democracia”, afirmó.

Mora calificó la sesión convocada para tratar las ternas como “ilegal” y señaló que la sociedad no puede naturalizar lo que está sucediendo en la provincia. “Hay un Estado roto, un gobernador que no quiere respetar ni la Constitución, ni los mandatos ni la división de poderes, y hay un oficialismo que está dispuesto a todo”, concluyó la diputada.