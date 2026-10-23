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Alan Williams, artista plástico de Caleta Olivia, participó este viernes del Congreso de la Juventud de La Libertad Avanza en Santa Cruz, realizado en el Atlético Boxing Club de Río Gallegos, sobre la avenida San Martín. En el lugar, La Opinión Austral conversó con el caletense, quien compartió su mirada sobre la realidad social de la provincia, el trabajo con jóvenes y la importancia de la libertad de expresión.

En primer lugar, Williams se refirió a la inseguridad y a las problemáticas sociales que atraviesa la zona norte de Santa Cruz. “Está bastante complicado en los aspectos que tienen que ver con la calle. Estuvimos mucho tiempo sin seguridad y eso hizo que aumentaran las problemáticas y los flagelos sociales, como el narcotráfico que ha afectado a muchos pibes. Personalmente, es lo que veo”, sostuvo.

Sin embargo, también destacó el lado positivo de las experiencias que comparte con las nuevas generaciones: “Hace tres días estuve trabajando en el Jardín N° 67, pintando con los chicos, y esa es la otra cara de todo lo que está pasando. Hay chicos con ganas de crear, de hacer, de vivir y de ser felices”.

En ese sentido, señaló que la realidad presenta contrastes y remarcó la importancia de acompañar las iniciativas juveniles. “Por un lado, tenemos una situación muy complicada por el flagelo de las drogas, pero, por otro, hay chicos que están creciendo. Tuve la suerte de verlos muy felices. Pudimos pintar y divertirnos un montón”, agregó.

Su participación en el Congreso de la Juventud

Al referirse a su vínculo con la política, el artista aclaró que no se identifica con un partido en particular, aunque acompaña las propuestas que considera valiosas. “Yo no tengo un partido político como tal, pero sí apoyo a la gente que está haciendo cosas (…) y, cuando me llaman para participar, siempre estoy dispuesto, si la propuesta me interesa y, sobre todo, si existe la posibilidad de expresarse libremente”, afirmó.

Además, valoró: “Siempre estoy para bancar. Con los chicos hemos podido concretar proyectos muy buenos, de los que hasta el día de hoy sigo muy contento. Que me inviten a dar una charla y compartir mis opiniones me parece magnífico. Es un lindo espacio para debatir también de manera sana”.

Por último, Williams adelantó el eje de su disertación en el Congreso, centrada en los desafíos de desarrollar una carrera artística desde el sur del país y proyectarse hacia otros lugares: “Para empezar, está Cueva de las Manos, que es un punto clave de Santa Cruz y algo que también está marcado en mis obras. Hay mucho para hablar; tengo 15 minutitos y espero poder hacerlo lo mejor posible”.

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