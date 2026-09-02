Alerta fake news: Es falso que Matías Cortijo haya dicho que habrá que “comer menos” para pagar la luz Una imagen que simula ser una placa de La Opinión Austral comenzó a circular por WhatsApp y redes sociales. La publicación es falsa y atribuye al titular de SPSE una frase que nunca fue difundida por este medio.

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Una imagen que simula ser una placa de La Opinión Austral comenzó a circular en las últimas horas por grupos de WhatsApp y redes sociales. La publicación atribuye al presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Matías Cortijo, una polémica declaración vinculada al pago de los servicios y los cortes de energía.

Según el contenido viralizado, Cortijo habría afirmado: “Si la gente no tiene para pagar los servicios va a tener que comer menos o dejar de gastar en celulares y televisores. No vamos a tener compasión a la hora de cortar la luz”.

Sin embargo, esa declaración no fue publicada por La Opinión Austral. La pieza que circula fue confeccionada utilizando elementos de la identidad visual del medio para aparentar que se trata de un contenido periodístico genuino.

La imagen comenzó a compartirse sin una publicación original que respalde la supuesta frase y rápidamente se difundió a través de distintas plataformas digitales.

Desde La Opinión Austral se aclara que la placa y las declaraciones atribuidas a Cortijo no corresponden a ningún contenido elaborado o difundido por este medio.

Ante la circulación de este tipo de piezas, es importante recurrir a los canales oficiales y publicaciones originales de los medios para comprobar el origen de una información antes de compartirla.