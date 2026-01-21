Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El último Boletín Epidemiológico Nacional, que abarca datos del 18/12/2025 al 16/01/2026, informó que la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” logró confirmar 28 casos positivos de casos de Influenza A(H3N2), lo que representa un incremento del 100% respecto a la semana anterior.

Acerca de las provincias que ya registraron casos, se detalló que son Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego, según constató la Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, se registró la primera muerte por Influenza. Se trata de un paciente, de 74 años, que estaba internado en grave estado en el Hospital Carrillo de Mendoza, informó, “Noticias Argentinas”.

Con los cambios bruscos de temperatura y la circulación viral estacional, las guardias médicas suelen recibir pacientes con fiebre alta, dolor de cuerpo extremo y tos persistente. Estos cuadros suelen corresponder al H3N2, un subtipo del virus de la influenza A que se diferencia del resfriado común por su aparición repentina y agresiva.

Recomendaciones

Desde el Gobierno Nacional precisaron recientemente que “mantener los esquemas de vacunación contra la gripe (influenza, SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio)”, “realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón”, “cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar”, “evitar compartir objetos personales”, “ventilar los ambientes” y “prestar atención a los síntomas o peligros de terceras personas”.

La Influenza A es la categoría responsable de la mayoría de los brotes estacionales. El término H3N2 hace referencia a las dos proteínas de superficie que permiten al virus unirse a las células humanas: Hemaglutinina tipo 3 y Neuraminidasa tipo 2.

Un resultado positivo en un test de Influenza A no implica automáticamente gravedad, sino que detecta la presencia del virus. Sin embargo, su capacidad de contagio es alta, especialmente en escuelas, oficinas y transporte público.