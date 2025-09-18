Alicia Kirchner: “El ahorro fiscal se hizo con la plata de las provincias” Durante el debate por la redistribución automática de los ATN, la senadora Alicia Kirchner denunció el recorte de 21,4 billones a las provincias y cuestionó el veto presidencial: “La Nación no es solo la Casa Rosada. Las provincias sostienen salud, educación y seguridad”.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la sesión ordinaria del Senado de la Nación, la senadora por Santa Cruz, Alicia Kirchner, realizó una intervención contundente durante el tratamiento del expediente PE 120/25, que busca insistir en la sanción del proyecto de ley 27.794, vetado por el Poder Ejecutivo, sobre la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias.

El proyecto propone incorporar un artículo a la ley 11.672, complementaria permanente del presupuesto, para garantizar que los recursos del Fondo de ATN se distribuyan de forma diaria y automática, bajo las mismas condiciones que los fondos coparticipables. La iniciativa, que había sido observada por decreto presidencial, fue defendida por senadores de distintos bloques, con especial énfasis en la necesidad de fortalecer el federalismo fiscal.

“La Nación no es solamente los metros cuadrados que tiene la Casa Rosada. Se olvida de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires”, expresó Kirchner, al iniciar su exposición. “Los aportes para el Tesoro Nacional nacieron del consenso, no de la improvisación. El 1% de la masa coparticipable tiene que ir a las provincias, y también a los municipios”, agregó.

La senadora santacruceña denunció que, en los últimos 20 meses, el Gobierno nacional acumuló un 86,4% de los fondos “a costa de las provincias”, y detalló que la pérdida total asciende a 21,4 billones de pesos, equivalentes a 14.600 millones de dólares. “El ahorro se hizo con la plata de las provincias”, subrayó.

En su intervención, Kirchner también cuestionó el discurso oficial sobre el equilibrio fiscal y el contenido del veto presidencial, que hace referencia al Pacto de Mayo: “Una de las curiosidades que me llamó la atención es que el veto habla del Pacto de Mayo, que en realidad se firmó en julio, y no tiene ningún contenido justificable”.

La legisladora presentó cifras que reflejan el impacto del recorte en las transferencias automáticas y no automáticas: “En 2024, las provincias perdieron 6,6 billones de pesos respecto a 2023. En los primeros ocho meses de este año, la pérdida fue de 4,8 billones. Si sumamos las transferencias no automáticas, estamos hablando de 21,4 billones de pesos”.

Además, comparó esa cifra con el primer desembolso recibido por el Gobierno nacional del Fondo Monetario Internacional: “Estamos hablando de 14.000 millones de dólares. A las provincias no les van a devolver el dinero. Al FMI sí le vamos a tener que pagar. La deuda es impagable”.

Kirchner cerró su discurso con una crítica directa al modelo económico del oficialismo: “Las libertades que el presidente Milei predica son libertades que empobrecen. La verdadera libertad se pierde cuando no hay posibilidades para el desarrollo humano. No se puede conducir a un país dándole la espalda a la gente”.