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La senadora nacional Alicia Kirchner expresó su pesar por la muerte de José y Leo, los dos hermanos que desaparecieron el domingo luego de ser arrastrados por la corriente del río Gallegos, en la zona de Palermo Aike. Tras el hallazgo de sus cuerpos, la exgobernadora de Santa Cruz compartió un mensaje de condolencias y acompañamiento a la familia.

“Un abrazo con el alma para la familias y amigos de Leo y José. La partida de dos niños nos deja a todos en Río Gallegos con un dolor inmenso en el corazón”, escribió Kirchner.

En su publicación, también expresó su cercanía con los familiares y con la comunidad de Río Gallegos, donde la tragedia generó una profunda conmoción.

“Mi afecto y mis oraciones están con su familia y con cada vecino y vecina que hoy siente esta tristeza como propia”, agregó.

El mensaje se sumó a las distintas expresiones de condolencias que se conocieron tras el hallazgo de los hermanos, cuya desaparición había movilizado durante varios días a equipos de búsqueda y rescate en el sector de Palermo Aike.