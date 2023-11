Alicia Kirchner inaugura la Central de Atención de Emergencias y el Servicio 911 La gobernadora de Santa Cruz encabezó el acto de puesta en marcha del servicio que funcionará para urgencias que requieran la intervención de Fuerzas Policiales, de Seguridad o Servicios Públicos.

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, inauguró este viernes la “Central de Atención Telefónica de Emergencias e Implementación del Servicio 911” de la ciudad de Río Gallegos.

El acto de puesta en marcha del servicio se realizó a las 17 horas, en la central ubicada en la sede del Comando Radioeléctrico de la Policía de Santa Cruz, ubicado en Jofré de Loaiza entre Próspero Palazzo y Fernández.

La mandataria provincial estuvo acompañada del ministro de Seguridad de Santa Cruz, Luca Pratti, las ministra del Poder Ejecutivo provincial Agustina Mora y Claudia Martínez.

Durante el acto, se hizo entrega de una camioneta 0km para la policía que ayudará a mejorar la eficiencia y prontitud para dar solución a las distintas emergencias.

Luego, en su discurso, la gobernadora agradeció a la Policía por el servicio que han llevado a cabo durante los últimos 8 años.

“Cuando hay identidad y pertenencia, el trabajo da mejores resultados y en Santa Cruz necesitamos fortalecer esa identidad”, comenzó diciendo Alicia. Luego, aseguró que “estoy orgullosa del nivel en que está nuestra policía”.

“Nosotros queremos que la provincia pueda ordenarse, esta policía tiene hombre y mujeres interesados y comprometidos. Es cierto que faltan cosas pero en estos 139 años, hemos colocado a la policía donde se merece. Se necesitaban inversiones y eso se logró con el gobierno nacional”, indicó.

“Esto no es el fin, es el principio. Hay que seguir mejorando, les pido por favor que no bajen los brazos y sigan trabajando con el mismo compromiso”, añadió.

Respecto al trabajo de las autoridades provinciales en este rol, la gobernadora señaló “nosotros somos los funcionarios de turno, lo que no es de turno es tomar la grandeza que tiene que tener cada desarrollo cada actividad y cada fuerza que hay que tomar para fortalecer y mejorar”. En este sentido, pidió a las nuevas autoridades que “sigan colaborando y trabajando por los santacruceños y santacruceños”.

“Como decía Néstor, están los que nacieron acá, los que vinieron después, pero en definitiva son los santacruceños que habitan esta hermosa tierra quienes han colocado en un lugar de excelencia a nuestra policía”.

“El 911, va a servir para muchas cosas: para la emergencia, para integrar el servicio con la necesidad que se presente, ya sea un caso de violencia de género o una emergencia de salud”.

Por ultimo, volvió a felicitar a las fuerzas de seguridad de la provincia y destacó que “es maravilloso que haya gente que se comprometa no sólo con su fuerza sino con la provincia de Santa Cruz”.

Luego, en dialogo con La Opinión Austral, destacó que la importancia de que “todos los sectores de la provincia estén al servicio de la comunidad” y señaló que “a nivel policial, hicimos muchísimo no sólo en equipamiento, sino también en la formación. La capacitación, es una de las mejores del país lo dice todo el mundo y nuestra escuela de policía es un orgullo”

Por otra parte, destacó que “en cada actividad que haga, sea en Salud, Seguridad, Educación o Cultura, si vos no tenés identidad y pertenencia del lugar no querés lo que haces y no salen las cosas bien, por eso la identidad hay que trabajarla y reforzarla permanentemente”.

En tanto, el Comisario Mayor Fernando Escobar, expresó en diálogo con el móvil de La Opinión Austral que se trata de “una tarde muy emocionante” y que está muy contento y satisfecho con todo el trabajo realizado por el equipo, el ministerio y el Gobierno.

“Sabemos que con esfuerzo invirtieron un dinero importante en la implementación de las nuevas tecnologías aplicadas a la Seguridad Pública y ciudadana”, señaló.

Respecto al SAE-911, aseguró que el sistema ya está dando muchos beneficios aunque “aún falta explotarlo, teniendo en cuenta que es un sistema nuevo que se esta aplicando en la provincia, pero el tiempo de respuesta ha disminuido ante las demandas, entiéndase accidentes, ilícitos y cualquier actividades”, destacó Escobar.

“Ya estamos en camino y calculamos que en breve vamos a tener en toda la provincia con el 911 aplicado a nuestro sistema que es el Centro Único de Control Estratégico”, cerró.

Qué es el SAE-911

Se trata de un servicio exclusivo, gratuito y permanente de atención, centralizando todos los requerimientos relacionados a delitos, catástrofes, siniestros y urgencias que requieren la intervención de Fuerzas Policiales, de Seguridad o Servicios Públicos, las cuales serán abordadas a partir de un protocolo unificado.