El ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, acompañó al Gobernador Claudio Vidal, en el acto institucional de cierre del proceso de transición de áreas hidrocarburíferas que estaban bajo operación de YPF, dando inicio a una nueva etapa provincial de desarrollo energético y productivo.

La ceremonia fue realizada este martes en El Calafate con la presencia del presidente de FOMICRUZ S.E., Oscar Vera; como así también el vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF SA, Lisandro Deleonardis; el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro Martínez; el vicepresidente de Planificación y Estrategia en Operaciones Upstream Pan American Energy, Juan Martín Bulgheroni; además de los secretarios generales de los Sindicatos de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar, y de Petróleo, Gas y Energías Renovables, Rafael Güenchenen, autoridades provinciales, representantes del sector energético y empresarios de los sectores de los servicios del sector y de las operadoras adjudicatarias.

Afirmó que se inicia una etapa clave, ya que “YPF no se va muy lejos”, y destacó la presencia de los representantes de la operadora en Palermo Aike, destacando que “estamos ante un proyecto muy importante que puede inaugurar una nueva era para la provincia de Santa Cruz”.

Al referirse al proceso de negociación, señaló que fue “amplio, técnico, transparente y abarcativo”, con la participación de más de 30 especialistas provinciales de distintas disciplinas —ingenieros, geólogos, abogados, contadores, economistas, entre otros— del Ministerio de Energía, de FOMICRUZ, de la Secretaría Legal y Técnica y equipos técnicos de YPF.

“Ellos buscaban el mejor acuerdo para YPF, y nuestros técnicos defendieron lo que más favorecía a Santa Cruz. Fue un trabajo serio, profesional, con mucho debate, y terminamos con un acuerdo que hoy puedo decir que está entre los mejores del país”, enfatizó.

Uno de los aspectos centrales del acuerdo fue la definición de los pasivos ambientales. En ese sentido, aseguró que será la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, “una de las mejores del país y del mundo”, consideró, la que realizará el relevamiento y validación técnica. “Es un hecho único que YPF se retire haciéndose responsable de sus pasivos ambientales, y que ese proceso esté garantizado por una institución académica de primer nivel”, valoró.

Tras el traspaso de áreas a la Provincia, se cumplió con un proceso licitatorio “abierto, público y transparente, ajustado a lo que marca la ley y las reglamentaciones vigentes”. El grupo empresario adjudicatario comenzará a operar a partir del 1° de diciembre, incluso 30 días antes del plazo máximo previsto. “Señor gobernador, cumplimos con las tareas que nos encomendó”, expresó el ministro.

Finalmente, convocó a todos los actores a acompañar esta nueva etapa al señalar que “desde el primero de diciembre comienza una nueva vida para el flanco norte de la provincia de Santa Cruz. Es momento de trabajar unidos: trabajadores, intendentes, comunas, proveedores, empresas y representantes del sector. Miles de familias dependen de estos pasos. Trabajemos fuerte por Santa Cruz y por su gente“.