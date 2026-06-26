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La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XVI de Santa Cruz aceptó el 17,9% de aumento salarial acumulado propuesto por el Gobierno Provincial. La decisión fue adoptada luego de la reunión paritaria del día miércoles y de un proceso de consulta a los afiliados en las respectivas asambleas.

La organización sindical comunicó que la decisión se fundamenta en una serie de puntos considerados centrales para los trabajadores. Además del incremento salarial, se incluye la devolución de los días caídos, mejoras para preceptores de taller y garantías de estabilidad laboral.

Los puntos incluidos en la propuesta aceptada

Un incremento salarial acumulado del 17,9% .

. La devolución de los días caídos .

. El pago del ítem Seguridad e Higiene para los preceptores de taller de escuelas industriales y centros de formación, una mejora específica para el área de Educación Técnico Profesional (ETP).

para los preceptores de taller de escuelas industriales y centros de formación, una mejora específica para el área de Educación Técnico Profesional (ETP). La estabilidad laboral, manteniendo las garantías de resguardo de cargos y horas cátedra para el próximo ciclo lectivo.

Otro de los aspectos destacados en el comunicado es el adelantamiento de la negociación paritaria que originalmente estaba prevista para diciembre.

A su vez, el gremio indicó que quedará expresado el compromiso de convocar de manera inmediata a una nueva instancia de negociación en caso de que el Gobierno Provincial disponga de nuevas herramientas financieras que permitan mejorar la situación salarial de los trabajadores de la educación.

Comunicado Oficial publicado en las redes sociales del gremio

En su mensaje dirigido a las afiliadas y afiliados, la organización sindical remarcó que la aceptación de la propuesta se fundamenta en los avances alcanzados durante la negociación salarial y laboral con el Gobierno Provincial.

En la misma reunión en la que el Gobierno presentó esta propuesta también participó la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), gremio que hasta el momento no se expidió sobre la oferta oficial y mantiene medidas de fuerza en reclamo de una mejora salarial más significativa y de cláusulas de resguardo frente a la inflación.