Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) de Santa Cruz resolvió un paro de 48 horas para el próximo lunes 1 y martes 2 de septiembre. Así lo confirmó el secretario general del gremio, Gustavo Basiglio, en diálogo con Radio LU12 AM680 Río Gallegos, donde explicó que la decisión surgió tras las asambleas realizadas esta semana y como respuesta a la falta de avances en las negociaciones paritarias.

“Veníamos de una conciliación que no tuvo éxito, y luego de esa instancia los compañeros decidieron en asamblea llevar adelante una medida de fuerza”, señaló Basiglio. La moción de 48 horas de paro fue la que obtuvo mayoría, aunque dentro del debate también se había planteado la posibilidad de extenderla a tres días.

El dirigente advirtió que el diálogo con el Consejo Provincial de Educación se encuentra interrumpido desde marzo. “Nos encontramos a la deriva, asistimos a cinco mesas de negociación y nunca nos respondieron nada. A la sexta ni siquiera nos convocaron”, cuestionó.

Entre los reclamos planteados por AMET aparecen cuestiones estrictamente laborales, como la inclusión del ítem de seguridad para los preceptores de talleres en las escuelas técnicas —un compromiso asumido en acta paritaria en marzo—, la titularización de cargos y la creación de una mesa de carrera docente que hasta el momento no se concretó.

Basiglio también denunció que algunos establecimientos estarían solicitando a directivos listas con nombre, apellido y DNI de los trabajadores que adhieren a los paros. “Pensábamos que esas prácticas no iban a volver, pero esto es un apriete y lo repudiamos”, afirmó. En ese marco, rechazó también los descuentos por días de huelga, medida que ya habría sido aplicada por el Gobierno provincial.

El dirigente gremial hizo hincapié en los problemas estructurales que atraviesan varias instituciones educativas.

En relación a la planificación de actividades del segundo semestre, el secretario general expresó su preocupación por el impacto que los paros y suspensiones de clases generan sobre los alumnos: “Se están cerrando las notas de este trimestre y los padres preguntan con qué nota van a salir sus hijos. No alcanza con decir ‘lo estamos solucionando’, algunas cosas hay que hacerlas urgente”.

Además, Basiglio insistió en que la medida de fuerza busca abrir nuevamente un canal de diálogo: “La idea es generar un vínculo directo y de resolución. Queremos que se retome el diálogo de manera seria para rediscutir los números y resolver los temas pendientes de acá a fin de año”.

El paro de 48 horas se cumplirá en todas las escuelas técnicas de la provincia y no se levantará aunque exista un llamado a diálogo en los próximos días. “La medida ya está resuelta en asamblea. Si somos convocados iremos a discutir, pero el paro se cumple”, ratificó el dirigente. Tras la protesta, el gremio volverá a reunirse en asamblea a mediados de la semana próxima para definir la continuidad del plan de lucha.