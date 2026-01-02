Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con el inicio del nuevo año, el Gobierno nacional avanzó en una reforma del sistema de inteligencia argentino mediante un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) firmado por el presidente Javier Milei y su Gabinete, que introduce modificaciones sustanciales en la Ley de Inteligencia Nacional, las cuales no han parado de recoger críticas desde la oposición y diferentes organizaciones sociales.

Entre las partes más polémicas del decreto, les reconoce a los agentes de inteligencia la posibilidad de aprehender personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”, con la condición de dar “aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.

También se crea una nueva oficina en el marco de la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni, que se llamará Centro Nacional de Ciberseguridad y será un organismo descentralizado de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ante esto, la oposición ya dio a conocer que hará un pedido de informes a través de la bicameral de inteligencia y desde el bloque de Unión por la Patria de la Cámara de Diputados ya se adelantó una solicitud al presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, la conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia y de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

En ese orden, la diputada nacional Ana María Ianni (UxP Santa Cruz) se refirió a este tema en una publicación en la red social X. “No hay plata para los jubilados, pero sí para reestructurar la SIDE, haciendo inteligencia para espiar y controlar a los argentinos”, afirmó la legisladora quien insistió: “No hay plata para las universidades, pero sí para subirles el sueldo a los ministros y darles superpoderes”.

Asimismo, sostuvo: “Solicitamos tratar de forma urgente el DNU 941/25, que modifica la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional”. “Y mientras tanto, siguen aumentando las tarifas de los servicios públicos para meterle la mano en el bolsillo a la gente mientras hablan de déficit cero. Entonces, ¿no hay plata o se la están quedando ellos, sólo con el fin de hacerle daño al pueblo argentino?”, mencionó la diputada.

En tanto, un grupo de diputados del bloque “Unidos” también pidió conformar una bicameral sobre este tema, enviando un pedido tanto al Senado como a Diputados. “Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar la urgente regularización y conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, prevista en la Ley 26.122, y de la Comisión Especial Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, creada por la Ley 25.520, en cumplimiento del mandato otorgado por el pleno de ambas cámaras y conforme a lo dispuesto por la Constitución Nacional”, afirmaron.