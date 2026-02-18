Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni, analizó el escenario legislativo frente al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. En declaraciones a LU12 AM680, la legisladora de Unión por la Patria criticó con dureza las desprolijidades del oficialismo y la falta de conocimiento sobre lo votado en la cámara alta.

Apuntó contra la conducción del bloque oficialista y las negociaciones de último momento. “Con La Libertad Avanza todo puede suceder. Lo que está mostrando la realidad es que ante un reclamo de los bloques opositores suceden estas cosas”, señaló la diputada.

En referencia a la estrategia de Patricia Bullrich en el Senado, la legisladora afirmó que se negociaron cambios que se mantenían ocultos: “Esa desprolijidad de que se conocían en el recintoquedaron al descubierto ante la sociedad. Estas tomadas de pelo demuestran que este gobierno no tiene idea de lo que está haciendo“.

El polémico artículo 44

Uno de los puntos centrales del debate es la posible quita del artículo que afectaba las licencias médicas. “Habilitaba a que te redujeran el salario porque te enfermabas. Después lo quisieron emparchar, pero no les da el tiempo para arreglarlo y directamente lo sacan“, explicó Ianni.

Para la diputada, el proyecto original representa un beneficio exclusivo para el sector empresarial a costa de los trabajadores. “No solo están entregando a los trabajadores y trabajadoras, también entregan los recursos de las provincias y los municipios“, advirtió sobre el impacto de la media sanción.

A pesar de las críticas, Ianni reconoció la necesidad de actualizar la normativa vigente, pero bajo otros parámetros. “Nosotros estamos de acuerdo con que tiene que haber una reforma laboral, pero no con este mamarracho que el único propósito que tiene es castigar a la gente“, sentenció.

La legisladora adelantó que su bloque presentará un dictamen propio. “Nuestro dictamen va a ser una propuesta de reforma laboral que contenga a los trabajadores y a los derechos conquistados. También debe entender a los empresarios y comerciantes que son los dadores de trabajo”, detalló.

El futuro del proyecto

De cara a la sesión en la Cámara de Diputados, Ianni subrayó que el texto podría regresar a su origen. “Si se introducen cambios en el recinto de Diputados, el proyecto tiene que volver al Senado“, recordó.

Finalmente, la santacruceña ratificó la postura de su espacio para el debate en comisiones y el recinto. “Lo que vamos a buscar es rechazar este proyecto e ir con una propuesta nuestra que es propia. Hay que ayornarse, pero no hay que dejar a nadie afuera”, concluyó.