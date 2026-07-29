Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comisionada de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui, participó este martes de la reunión convocada por el gobernador Claudio Vidal, de la que también formaron parte intendentes, funcionarios del gabinete provincial y presidentes de organismos y empresas del Estado. Al término del encuentro, dialogó con La Opinión Austral y destacó la iniciativa para coordinar una agenda de trabajo de cara a los próximos meses.

“Ha sido una reunión muy interesante y una muy buena iniciativa del gobernador Claudio Vidal“, afirmó la jefa comunal. En ese sentido, resaltó la presencia de ministros, secretarios y responsables de los entes provinciales, al considerar que ese contacto directo facilita la resolución de problemas cotidianos de las localidades.

“Muchas veces necesitamos tener un trato directo con organismos como Servicios Públicos por la electricidad o Distrigas por la infraestructura de gas. Son cuestiones que hacen al funcionamiento diario de nuestras comunidades”, sostuvo.

Infraestructura, viviendas y trabajo conjunto

Urricelqui explicó que durante la reunión también se analizaron distintos programas que el Gobierno provincial prevé desarrollar durante el segundo semestre del año, entre ellos Viva el Barrio, iniciativas vinculadas a viviendas y proyectos de infraestructura.

Sin brindar mayores precisiones sobre los anuncios, señaló que “lo importante es que todo es positivo para las comunidades“. La comisionada remarcó además que el contexto económico obliga a trabajar de manera coordinada entre Provincia, municipios y comisiones de fomento.

“Estamos atravesando una situación muy difícil desde lo económico, que golpea a todo el país y también a las provincias. El gobernador está preocupado por salir adelante, por conseguir herramientas de financiamiento para sostener el salario público y, al mismo tiempo, avanzar con obras de infraestructura“, expresó.

En esa línea, destacó que la planificación también contempla inversiones en servicios, educación, salud y el fortalecimiento del plan de medicamentos para hospitales y puestos sanitarios. “Todo está pensado en mejorar la calidad de vida de la gente. Cuando trabajamos de manera mancomunada entre los entes, los municipios y las comisiones de fomento, la gestión siempre es mejor”, afirmó.

Las gestiones para conseguir financiamiento

Consultada sobre las gestiones que lleva adelante el Ministerio de Economía en Buenos Aires para acceder a herramientas financieras, Urricelqui confirmó que varios integrantes del gabinete provincial se encuentran realizando distintas negociaciones.

En ese sentido, destacó el trabajo del ministro de Economía, Ezequiel Verbes, quien busca alternativas para garantizar el funcionamiento del Estado. “Le toca la parte más complicada, que es conseguir los fondos para sostener los salarios. Son recursos que pueden facilitar desde Nación, pero que después hay que devolver con intereses. De todas maneras, resultan más convenientes que otras alternativas de financiamiento“, explicó.

También se refirió a las gestiones que desarrolla el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, vinculadas al sector hidrocarburífero.

El impacto de la salida de YPF

Durante la entrevista, Urricelqui advirtió sobre las consecuencias económicas que dejó la retirada de YPF de áreas maduras en la zona norte de Santa Cruz. “La salida de YPF se ha notado muchísimo y nos hizo un daño importante por la desocupación que generó“, afirmó.

Por eso, consideró que la ejecución de obras públicas puede convertirse en una herramienta para generar empleo y aliviar la situación social. “Hay muchos hogares que necesitan ingresos. Es un momento muy complicado para la sociedad argentina y, en la Patagonia, además, tenemos que enfrentar el costo del frío y el aumento permanente de los servicios“, señaló.

Finalmente, sostuvo que el Gobierno provincial trabaja en establecer prioridades para atender las necesidades más urgentes.

“La voluntad y el compromiso están. Lo que pidió el gobernador es ir determinando las urgencias para solucionarlas de manera inmediata, porque está muy preocupado por la situación que atraviesa la gente“, concluyó.