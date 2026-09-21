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Durante el acto oficial por la llegada de la locomotora al corredor norte, Ana María Urricelqui brindó un encendido discurso en el que combinó el rescate del patrimonio histórico con una fuerte reivindicación política.

Bajo las inclemencias del clima patagónico, comenzó remarcando la templanza de la comunidad ante el desafío. “Salió el sol al principio para iluminarnos y hoy viene demostrando que estamos en la Patagonia, pura Patagonia, y no vamos a arrugar en eso. Así decían los de antes: la lluvia es bendición, por eso nos va a ir muy bien con este proyecto. Es un día de reivindicaciones que estamos viviendo junto al gobernador de la provincia, autoridades y pueblo, para reivindicar la historia y la memoria“, sostuvo.

Emocionada por su arraigo a la región, hizo foco en la maquinaria Alco presente en el lugar y aprovechó la ocasión para realizar un pedido concreto al Ejecutivo provincial. “Como mujer nacida en esta tierra santacruceña, me embarga mucho la emoción de tener de fondo esta máquina Alco, parte de la historia ferrocarrilera de los argentinos. Yo sé que hay una maquinita melliza por ahí, y como sé que el gobernador es hábil para las gestiones, le diría que nos encantaría, en nombre del pueblo, que quede como reliquia y patrimonio histórico de Jaramillo y Fitz Roy. Va a quedar maravilloso colocado sobre esta vía en la estepa patagónica“, expresó.

Urricelqui entrea los planos del ferrocaril al gobernadro Claudio Vidal. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Repaso histórico

En su intervención, trazó un recorrido sobre el origen del trazado ferroviario y apuntó a las decisiones políticas que impidieron su concreción original. “Nuestro gobernador con su actitud reivindica a hombres valiosos de nuestra República, hombres con ideas brillantes como el perito Pascasio Moreno, que cuando fuera diputado nacional allá por 1836 presentara este proyecto de impulsar los ferrocarriles de los territorios del sur. En este 2026 se cumplen exactamente 130 años de esa historia. Él estuvo acompañado por un ilustre ministro de Agricultura y después de Obras Públicas, Ezequiel Ramos Mejía, que por apoyar esta iniciativa de desarrollo en la Patagonia debió dejar su cargo por problemas políticos y partidarios“, recordó.

Asimismo, detalló cómo el proyecto original buscaba unir el Atlántico con la cordillera. “Luego se impulsó nuevamente este ramal de Puerto Deseado, que era hasta Bariloche. Pero los enconos internos, el interés de los ingleses y siempre la manipulación del centralismo porteño impidieron que llegue a buen puerto, y nos quedamos con estos 283 kilómetros de vía. Hoy se viene a recuperar este ramal para, en una primera etapa, ofrecerlo al turismo y reactivar la zona norte santacruceña“, indicó.

Tampoco omitió el impacto que tuvo el cese del servicio durante la última dictadura militar. “Hace casi 50 años se decidió el cierre de este querido ramal y encima se ordenó un desguace por los gobiernos de facto. Recuerdo las palabras de Tito cuando decía que acompañó la última partida del tren junto con Gran, un ferroviario que era el jefe en Puerto Deseado, y los lagrimones que cayeron sobre sus mejillas. Hoy tenemos otro renacer de ilusiones y de esperanzas ante este desafío”, graficó.

Ana María Urricelqui entrega un presenta la ministra de Producción, Nadia Ricci, junto al gobernador Claudio Vidal. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Reparación histórica

Al comparar la iniciativa provincial con las obras impulsadas en otras regiones del país, remarcó que el plan santacruceño se realiza sin asistencia financiera de la administración nacional. “El poner en marcha este ramal tiene que ver con la reactivación en la zona norte y con una reparación histórica a nuestra provincia, con la diferencia de que lo hacemos solos. Lo hace el gobernador con su trabajo, con sus fondos, incentivando, golpeando puertas y buscando empresas que puedan ayudar. Cuando se habla de la reparación histórica del conurbano u otras zonas, se hace con fondos del Gobierno nacional, pero aquí estamos solos. Estamos solos, pero decidimos acompañarlo, poner el hombro y trabajar arduamente para que esto siga adelante”, aseveró.

Finalmente, de cara al 115° aniversario de las localidades, rindió un emotivo tributo a los primeros pobladores y a las familias representativas del lugar. “Nosotros nacimos a la vera del ferrocarril, somos hijos de los rieles. El daño que han hecho no solo cortó una vía, sino que bloqueó desarrollo, bloqueó crecimiento, nos bloqueó los corazones y nos marchitó esperanzas. Hoy rendimos homenaje a esos pioneros que ya no están, pero de los que quedan sus hijos, como las familias de Celestino Fernández, Ángel Díaz, Belarmino González y los Jaramillo, que han hecho su impronta para que hoy seamos lo que somos. En nombre de ellos y de los pueblos de Jaramillo y Fitz Roy, le decimos al gobernador que lo vamos a acompañar“, concluyó.