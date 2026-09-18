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El Gobierno provincial formalizó un aporte financiero clave para garantizar el funcionamiento de la Asociación Ángeles Especiales en Río Gallegos, tras un recorrido encabezado por el gobernador Claudio Vidal por las instalaciones de la institución.

La medida, oficializada mediante la firma de una adenda entre la empresa estatal FOMICRUZ S.E. y las autoridades de la entidad, asegura fondos destinados exclusivamente al pago de honorarios de los profesionales y fortalece las prestaciones terapéuticas y asistenciales de las que dependen unos 150 niños, jóvenes y adultos con discapacidad en la capital santacruceña.

En Río Gallegos, el gobernador Claudio Vidal encabezó la actividad junto a las ministras de Gobierno, María Belén Elmiger, de la Secretaría General de la Gobernación, Soledad Boggio, los presidentes de FOMICRUZ, Fernando Baños, de la Caja de Servicios Sociales, Gustavo Zapatero y el Gerente General de la CSS Javier Aybar para afianzar el respaldo a la institución.

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz consolida el financiamiento operativo y la cobertura asistencial mediante acuerdos con el sector privado. Esta articulación resguarda la atención integral de los sectores más vulnerables de la capital.

La presencia en territorio permite canalizar recursos directos hacia entidades intermedias que brindan contención especializada. Esta articulación entre el sector público y el privado da respuestas concretas a demandas históricas en la capital provincial.

Recorrido

Durante la jornada, Vidal recorrió los diferentes sectores de Ángeles Especiales para dialogar con los profesores, trabajadores y niños que concurren a la institución. El mandatario constató las tareas en Psicopedagogía, Psicología y Trabajo Social, al tiempo que visitó el Área de Salud, orientada a Kinesiología, Psicomotricidad y Musicoterapia.

La comitiva inspeccionó la sala de costura, el espacio de Actividades de la Vida Diaria (AVD), el comedor institucional y los talleres de Lectoescritura, Carpintería, Danza, Música, Reciclado, Comunicación Alternativa, Artes Visuales, Huerta y Educación Física. A la Asociación asisten alrededor de 150 personas entre las dos sedes que nuclean cuatro centros: estimulación temprana, rehabilitación neuro pediátrica, educativo terapéutico y centro de día.

Firma de adenda

A través de la firma de una adenda institucional entre la empresa estatal FOMICRUZ S.E. y la Asociación Ángeles Especiales, representada por su titular Laura Elvira Pissinis, se formalizó una asistencia económica orientada a otorgar previsibilidad técnica y laboral. La medida establece formalmente que los fondos asignados estarán “destinados exclusivamente al pago de honorarios del recurso humano”, resguardando de manera directa el trabajo del equipo profesional.

En simultáneo con la rúbrica, los equipos gubernamentales entregaron pares de calzado deportivo para niños, jóvenes y adultos que participan en los talleres y terapias. Las autoridades remarcaron “el compromiso de acompañar a las instituciones que cumplen un rol fundamental en la sociedad, fortaleciendo su funcionamiento y asegurando la continuidad de prestaciones esenciales” en Santa Cruz.