En el marco de la toma de posesión y recorrida del ex predio de Austral Construcciones, adquirido por la Provincia para la empresa Santa Cruz Puede S.A.U., el gobernador Claudio Vidal, habló en rueda de prensa, sobre el complicado escenario económico que atravies a la provincia.

“Hoy cuestionan a este Gobierno que nos toca atravesar uno de los momentos económicos más difíciles de la historia de este país” marcó el gobernador durante la rueda de prensa, de la que participó La Opinión Austral y LU12 AM680, con una cobertura especial de la recorrida.

En ese sentido, Claudio Vidal remarcó: “Estamos haciendo todo lo posible, con recursos propios y menos fondos, para poder sacar esta provincia adelante. No es fácil”.

“Antes los fondos llegaban por teléfono”

El mandatario provincial marcó diferencias con gestiones anteriores: “Gobiernos anteriores levantaban el teléfono y un día antes de la liquidación de haberes les transferían fondos millonarios para cubrir salarios“, recordó. Pero, sostuvo, “después, el presupuesto terminaba beneficiando a la dirigencia política”.

“Nosotros, en cambio, para pagar salarios nos tenemos que arreglar con nuestros propios recursos”, destacó Vidal, al tiempo que aclaró: “No es que el Gobierno (Nacional) te regala la plata. Te gira un adelanto de coparticipación y automáticamente te lo comienza a descontar”.

“Pagamos salarios con recursos propios”

El gobernador remarcó que, a pesar de la situación económica, la provincia cumple con sus compromisos salariales: “Pagamos salarios con recursos propios y, aun así, las paritarias fueron todas por encima de la inflación. ¿Es cierto que no alcanza? Sí, claro. Pero la macroeconomía no la puede corregir un

Gobierno provincial”.

En otro tramo de sus declaraciones, Vidal fue contundente: “Otorgamos paritarias y las discutimos en un momento económico muy difícil, sin ayuda de la Nación, que antes enviaba recursos extraordinarios. Eso todos lo tienen que saber y entender: la Nación no te ayuda con fondos extraordinarios. Nosotros hacemos todo lo que podemos con recursos propios”.

“Vamos a salir adelante apostando a la producción y al trabajo”

El gobernador cerró su mensaje con una mirada hacia el futuro: “Lo que llega de coparticipación y lo que podemos recaudar a nivel provincial lo administramos entendiendo que la economía del país tiene un freno importante desde hace tiempo”.

“No es fácil, pero sigo creyendo y apostando firmemente a proyectos que generen trabajo y producción. Si eso es así, vamos a salir adelante”, concluyó Claudio Vidal.