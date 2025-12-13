Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de que el 16 de noviembre tuvieran lugar las elecciones presidenciales en Chile y ninguno de los ocho candidatos obtuvo más del 50% de los votos, este domingo los electores volverán a las urnas.

En carrera para suceder a Gabriel Boric, que dejará el cargo el 11 de marzo de 2026, quedaron la militante del Partido Comunista Jeannette Jara (51) y el exdiputado de ultraderecha José Antonio Kast (59).

La candidata del oficialismo, quien fue subsecretaria de Previsión Social (2016-2018), presidenta de la FEUSACh (1997-1998) y ministra de Trabajo y Previsión Social (2022-2025), obtuvo un 26,8% de los votos frente al 23,9% de quien fue concejal de Buin (1996-2000) y diputado (2002-2018).

Es de destacar que 13.475.457 electores sufragaron en total, lo que significó un 85,40%, la participación más alta de la historia chilena.

Cabe recordar que en Río Gallegos, donde reside un gran número de chilenos, hay alrededor de 600 personas habilitadas para votar, todas previamente inscriptas antes del cierre del domicilio electoral realizado a fines del mes de junio. Como en la primera vuelta, los comicios se realizaran en el Consulado General de Chile, en Río Gallegos, desde las 08:00.