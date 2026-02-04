Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz, encabezado por Claudio Vidal, anunció oficialmente la fecha de pago de los salarios correspondientes al mes de febrero para los empleados públicos provinciales. La confirmación llegó a través del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura y alcanza a la totalidad de los agentes de la Administración Pública.

Según el cronograma difundido por el Poder Ejecutivo provincial, este jueves 5 de febrero se acreditarán los haberes para todos los trabajadores estatales, lo que permitirá el cobro inmediato en las entidades bancarias correspondientes. La medida se enmarca en el cumplimiento estricto de los plazos legales y refuerza la previsibilidad salarial para miles de familias santacruceñas.

Pago de sueldos dentro de los plazos legales

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la acreditación de los salarios en los primeros días hábiles del mes responde a una política sostenida de ordenamiento financiero y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. El objetivo central apunta a garantizar el normal funcionamiento del Estado y brindar certidumbre económica a los trabajadores.

El calendario anunciado incluye a los agentes de todos los sectores de la Administración Pública Provincial, sin distinciones, lo que asegura un esquema de pagos unificado y previsible.

Fecha confirmada para autoridades superiores

El Gobierno de Santa Cruz también informó que las autoridades superiores de los tres poderes del Estado provincial percibirán sus haberes en una fecha posterior. En este caso, el pago se hará efectivo el martes 10 de febrero, conforme al esquema habitual establecido por la normativa vigente.

Esta diferenciación en el cronograma responde a criterios administrativos y legales que regulan el pago de salarios a los distintos estamentos del Estado.

Destacan la previsibilidad y la transparencia

Desde la cartera económica provincial subrayaron que el cumplimiento del cronograma salarial es resultado de un manejo responsable de las cuentas públicas. En ese sentido, remarcaron que la previsibilidad en el pago de sueldos fortalece la confianza en la gestión y aporta estabilidad a la economía de los hogares que dependen del empleo público en Santa Cruz.

Además, señalaron que esta política salarial busca sostener el consumo interno y acompañar la planificación financiera de los trabajadores en un contexto económico complejo.

La información oficial fue difundida por la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios, junto a la Subsecretaría de Producción y Contenidos, como parte de la estrategia de comunicación institucional del Gobierno provincial.