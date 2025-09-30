Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Río Gallegos convocó a la ciudadanía a participar este miércoles de una charla abierta sobre la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), el sistema que debutará en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. El encuentro tendrá lugar a las 18:30 en el SUM del Colegio Salesiano, ubicado en la intersección de Fagnano y Presidente Alfonsín, con ingreso por esta última calle.

Se trata de un hecho histórico: por primera vez en Santa Cruz se dejará atrás el sistema tradicional de boletas partidarias y cuarto oscuro, para dar paso a una modalidad que busca mayor transparencia, agilidad y seguridad en el proceso electoral. La convocatoria apunta a despejar dudas, brindar información clara y explicar a los votantes cómo será el nuevo procedimiento.

El interés por el tema ya quedó en evidencia el pasado viernes 19 de septiembre, cuando en el mismo establecimiento educativo se realizó un simulacro de votación. En aquella oportunidad, se acondicionó un aula como centro electoral, con la instalación de dos cabinas de votación.

El juez Claudio Vázquez en el simulacro del pasado 19 de septiembre. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

El juez federal con competencia electoral en la provincia, Claudio Vázquez, destacó entonces que la cantidad de cabinas no está preestablecida por ley y que dependerá de la decisión de cada presidente de mesa, en función del número de electores asignados.

Vázquez también subrayó que el cuarto oscuro, emblema de la tradición electoral argentina, dejará de existir en este esquema. En su reemplazo, el elector emitirá su voto en cabinas individuales, garantizando la privacidad y la sencillez del procedimiento. Cada cabina contará con lapiceras disponibles, por lo que no será necesario que los ciudadanos lleven una propia desde sus casas, un detalle pensado para evitar cualquier obstáculo logístico.

El recorrido del votante con la BUP será lineal y práctico: primero, la presentación del DNI ante la autoridad de mesa; luego, la recepción de la boleta única firmada; a continuación, el ingreso a la cabina de votación para marcar la preferencia en el papel; más tarde, el depósito de la boleta doblada en la urna; y finalmente, la firma en el padrón, con la correspondiente entrega del troquel y la devolución del documento.