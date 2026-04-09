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En medio de un fuerte operativo de seguridad realizado en el exterior de la Legislatura Provincial, los diputados aprobaron por mayoría el pedido de Acuerdo para la designación de Marilina Jaramillo en el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz y Fernando Baños como presidente del directorio de FOMICRUZ.

Marilina Jaramillo, designada en el Tribunal de Cuentas.

En el inicio de la sesión, la tercera del año, diputados de la oposición pidieron que puedan participar de la misma un grupo de referentes del Frente Sindical, quienes llegaron hasta la Cámara de Diputados acompañados de afiliados a los distintos gremios estatales que solicitan apertura de la paritaria salarial.

Fernando Baños, designado al frente de Fomicruz.

Sin embargo, en tres oportunidades desde la presidencia de la Cámara de Diputados se aclaró que ya habían hablado en la sesión anterior, que luego fue suspendida. Tras la insistencia, el tema se pudo a votación y no se les permitió ingresar.

Regalías mineras

Otro punto destacado de este jueves en la Legislatura fue cuando tomó la palabra el diputado Javier Jara, del bloque oficialista Por Santa Cruz, quien impulsó un proyecto para coparticipar regalías mineras. Se trata de la adhesión a una modificación impulsada a nivel nacional por el senador José María Carambia, elevando las regalías mineras del 3% al 5%.

Según explicó el legislador, este cambio representa un incremento del 70% en los ingresos que percibe la provincia por la actividad minera. “El dos por ciento adicional que hoy no tiene la provincia debe ser coparticipado de manera equitativa entre todos los municipios“, sostuvo Jara.

Javier Jara, diputado por el Pueblo de Las Heras.

Al tomar la palabra, el legislador trazó un duro panorama. Dijo que hay vecinos que “han construido su vida con esfuerzo y hoy malvenden lo que tienen para irse a otros lugares“. Y señaló: “Yo vengo de ahí, sé lo que es tener que arrastrarse con un mate cocido y un pedazo de pan“.

Incluso, sostuvo que “hoy no hay plata ni para ser solidario“. Y hasta remarcó: “Estamos viviendo una situación crítica, la gente se está recagando de hambre, y no podemos volver a nuestra localidad y decirle a nuestra gente que no hay ninguna solución”.