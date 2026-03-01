Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la apertura del 53° Período Legislativo, el clima político en Santa Cruz se siente vibrante, cargado de una expectativa que parece haber dejado atrás la parsimonia de años anteriores. Sebastián Georgion, secretario de Estado de Gobierno e Interior, se encargó de dejarlo en claro con un discurso que no buscó el aplauso fácil, sino marcar una raya en la arena.

Georgion fue tajante al señalar que se los quiere considerar erróneamente como un gobierno de paso. Según sus palabras, la gestión liderada por Claudio Vidal es, en realidad, un gobierno que “vino a sacudir estructuras” con el objetivo primordial de mejorar la calidad de vida de cada habitante de la provincia. El funcionario propuso una ruptura con el pasado inmediato para “contextualizar cada una de las acciones” gubernamentales bajo una nueva óptica de eficiencia y compromiso.

Uno de los puntos más álgidos de su intervención fue el referido a la transparencia y la rendición de cuentas. Georgion puso sobre la mesa un tema sensible para el humor social santacruceño: la independencia de la Justicia. En un mensaje directo y sin rodeos, reafirmó la postura del gobernador al sostener que aquellos que hayan cometido delitos contra el erario provincial “tengan que pagar como pasa en cualquier lugar del país“.

Más allá de lo judicial, el corazón del proyecto político se asienta en la producción y el empleo. El secretario enfatizó que el trabajo “hombro con hombro” es la única salida viable ante la crisis actual. “Nadie dijo que iba a ser fácil“, admitió, pero subrayó que la resolución de los problemas estructurales de Santa Cruz depende de la capacidad de trabajar en conjunto y reafirmar el valor del esfuerzo diario. En este sentido, la gestión se aleja del asistencialismo para abrazar un modelo donde el desarrollo productivo sea el motor que dinamice la economía local.

El funcionario también aprovechó la oportunidad para lanzar una crítica velada a ciertos sectores que, a su juicio, alimentan una “agenda del amarillismo”. Georgion lamentó que muchas veces se destaque solo lo que se hace mal, ignorando las modificaciones en “viejas prácticas” y las cosas que se han empezado a hacer bien. Frente a este panorama, destacó la “federalidad” de la actual administración, describiendo a un gabinete activo que recorre cada rincón de la provincia. Para Georgion, la presencia territorial no es un acto protocolar: “No tiene que ver con ir y estar presente, sino ir, tomar el humor social, resolver y acercar cada una de las políticas”.