El Aeropuerto Internacional de Río Gallegos “Piloto Civil Norberto Fernández” reinicia este lunes sus operaciones con su pista principal completamente renovada, luego de finalizar las obras de adecuación, tras una inversión millonaria por parte de “Aeropuertos Argentina 2000”.

Gustavo Giralda, Administrador del aeropuerto de Río Gallegos, habló con La Opinión Austral del espacio infantil que se estableció dentro del aeropuerto. “Nosotros tenemos una colaboradora que es un poco artista porque pinta muy bien, y le ofrecí hacer este espacio y ella aceptó gustosa, Carmen Tiziano, así que agarró la batuta, se puso a trabajar y a pintar”, comentó.

El área para los niños se completó con un convenio con una juguetería local. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

“Todos hicimos algo y todos pusimos nuestro granito de arena para que eso esté tan lindo como está”, manifestó el administrador, al tiempo que comentó que realizaron un convenio con una juguetería local que “nos dio los juguetes para que los chicos estén divirtiéndose”, señaló.

Al referirse al personal del aeropuerto de Río Gallegos, dijo de manera contundente: “Tengo un equipazo, y eso es gracias a ellos mismos, son los que están todo el día poniendo el hombro, apoyándose unos a otros y yo estoy nada más que para dirigirlos y sacar lo mejor de ellos y me lo están dando”.

El administrador del aeropuerto indicó que toda la señalítica es nueva.

Giralda calificó los trabajos realizados durante estos meses como “algo increíble” que “colmó todas las expectativas”, y añadió: “Nosotros pensábamos que iba a quedar muy bien, y quedó mucho mejor de lo que pensábamos”.

Incluso, detalló: “Ustedes conocen muy bien el aeropuerto, saben cómo era, y los cambios se ven, están a la vista; el preembarque no tiene el doble de tamaño pero pareciera porque lo hemos agrandado un montón, le hemos puesto alfombras nuevas, luminarias nuevas, toda la señalítica del aeropuerto completa es nueva, y es un poco un mimo a la sociedad de Río Gallegos que nos bancó 4 meses de obra y queríamos devolverle algo de la paciencia que nos tuvieron”.