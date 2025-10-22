Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles se llevará adelante, en Río Gallegos, la apertura del sobre B en el que se encuentra la oferta económica de sobres de la licitación correspondiente a las diez áreas petroleras maduras que YPF cedió a la empresa estatal FOMICRUZ en Santa Cruz.

Cabe recordar que el lunes se abrió el sobre A en dónde se encuentran los antecedentes de la UTE (Unión Transitoria de Empresas) y la oferta técnica. Mientras que este miércoles se abrirá el sobre B que contempla la oferta económica.

Fue el gobernador Claudio Vidal quien encabezó el acto del lunes junto a ministros provinciales con presencia de referentes sindicales petroleros. La gran apuesta y desafío de la inversión privada: 1.200 y 1.600 millones de dólares hasta 2031.

Estos son los yacimientos que operaba la petrolera nacional en la cuenca del Golfo San Jorge, que pasaron a manos de Fomicruz.

El consorcio está integrado por: Clear Petroleum S.A., Patagonia Resources S.A., Quintana E&P Argentina SRL, Roch Proyectos S.A.U., Azruge S.A. y Brest S.A. de Servicios Petroleros. La oferta contempló una única licitación para las diez áreas en conjunto, que son: Los Perales–Las Mesetas, Las Heras-Cañadón de la Escondida, Cañadón León–Meseta Espinosa, El Guadal–Lomas del Cuy, Cañadón Yatel, Pico Truncado–El Cordón, Cañadón Vasco, Barranca Yankowsky, Cerro Piedra–Cerro Guadal Norte y Los Monos.

La presentación conjunta implica responsabilidad solidaria entre las partes y un compromiso de inversión -según estimaciones oficiales- de entre 1.200 y 1.600 millones de dólares hasta 2031.

El gobernador Claudio Vidal encabezó la ceremonia junto al vicegobernador Fabian Leguizamón, el ministro de Energía y Minería Jaime Álvarez y el jefe de gabinete de Ministros Daniel Álvarez. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

En el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 006/2025, se leyó el acta correspondiente que deja formalizado la apertura de los sobres del consorcio. En primer lugar, se realizó la apertura del sobre A, en dónde figuran los antecedentes de las empresas y la propuesta técnica de cada empresa participe, se constata la información brindada en 48 horas y el miércoles se llevará adelante la apertura del sobre B en el que se encuentra la oferta económica.

“En las próximas 48 horas se volverá a constatar la información y el miércoles se abrirá el ‘Sobre B’, correspondiente a la oferta económica”, explicó el ministro de Energía y Minería Jaime Álvarez. Según adelantó, las propuestas iniciales superaron el piso de inversión exigido por la provincia, y se espera que las nuevas ofertas presenten mejoras tanto en la proyección de producción como en la extensión de la vida útil de las áreas.