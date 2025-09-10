Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la inauguración del stand de Santa Cruz en la Expo “Argentina Oil & Gas 2025”, a través del Ministerio de Energía y Minería –con el auspicio del Consejo Federal de Inversiones y de FOMICRUZ S.E., el titular de esa cartera, Jaime Álvarez, dio precisiones de las licitaciones de las áreas de yacimientos convencionales que dejó YPF en la provincia.

En ese aspecto, se dio a conocer que el 20 de octubre se abren los sobres de licitación para las empresas Clear Petróleum, Patagonia Resources SA, Quintana E&P Argentina SRL, Roch Proyectos SAU, Brest S.A. y Azruge S.A., que son las que adquirieron el pliego y serían las que explotarán las áreas que deja la empresa estatal.

La inauguración del stand de Santa Cruz en la AOG, con la presencia de Jaime Álvarez, Ezequiel Verbes, Oscar Vera, Sergio Bucci, entre otros funcionarios provinciales, y los senadores Natalia Gadano, José María Carambia; el secretario petrolero José Lludgar y el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili: y el de Las Heras, Antonio Carambia. Además, el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zarate, y el gerente de relaciones institucionales de PAE, Horacio García, entre otros presentes.

“La decisión de presentar el paquete en conjunto busca que ninguna de las áreas quede sin operador”, indicó el ministro de Energía de Santa Cruz, Jaime Álvarez. Al respecto, señaló que el objetivo es evitar que solo se tomen las más rentables y se abandonen las de menor producción actual.

YPF deja los pozos convencionales de Santa Cruz oficialmente en noviembre.

Asimismo, se hizo saber que si no aparecen otros oferentes que igualen o mejoren los términos, estas firmas antes mencionadas quedarán adjudicatarias de los bloques. Por su parte, La Opinión Austral pudo saber que en el mes de noviembre será el del retiro formal de YPF de los yacimientos convencionales de Santa Cruz.

Álvarez, quien se mostro entusiasmado de cara a lo que viene en la inauguración del stand provincial en la AOG, reconoció que la rentabilidad de los campos maduros es hoy la mitad de la que ofrece Vaca Muerta, pero remarcó que se trata de proyectos más accesibles para empresas regionales y medianas: “Esperamos que logren estabilizar la producción y frenar el declino natural de los yacimientos”, dijo.

Por su parte, Oscar Vera, presidente de Fomicruz, le dijo a La Opinión Austral que “además de estas empresas esperamos que se presenten algunas más. Hay muchas expectativa en el sector por el futuro de la áreas y su explotación”. Y destacó que “se creó una iniciativa privada por las áreas de YPF con un consorcio integrado por cinco empresas”.

Los funcionarios provinciales estuvieron acompañados por el secretario de Medios, Sergio Bucci, los senadores nacionales Natalia Gadano y José María Carambia; el diputado provincial Santiago Aberastain; los intendentes de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, y de Las Heras, Antonio Carambia; y el secretario General del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas, José Lludgar; el gerente de relaciones institucionales de PAE, Horacio García; y el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zarate, entre otros.

En cuanto a la presencia de la provincia en la AOG 2025, ante empresarios del sector, e invitados especialmente para la ocasión, el ministro señaló: “La presencia de Santa Cruz en esta exposición, es un paso estratégico para mostrar el potencial energético de nuestra Provincia, y generar nuevas oportunidades de inversión que fortalezcan el desarrollo hidrocarburífero”.