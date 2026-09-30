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El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller, Pablo Quirno, participaron junto al ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, y gobernadores argentinos, entre ellos el mandatario de Santa Cruz, Claudio Vidal, del cierre del cóctel inaugural de la Argentina Week en París.

La actividad marcó el inicio de una agenda que reúne a representantes del Gobierno argentino, autoridades provinciales y funcionarios franceses, en el marco de las actividades previstas durante la Argentina Week.

De izquierda a derecha: Claudio Vidal (Santa Cruz), Myrian Prunotto (vicegobernadora de Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Diego Santilli (jefe de Gabinete de la nación), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Alfredo Cornejo (Mendoza), Pablo Quirno (Canciller) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Este jueves, el presidente Javier Milei participará del acto central de la Argentina Week, que se desarrollará en la sede oficial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Allí, el mandatario brindará un discurso ante los participantes del encuentro.

La agenda presidencial continuará con un encuentro junto a gobernadores y una reunión con empresarios, como parte de las actividades institucionales y económicas previstas durante su visita a la capital francesa.

El canciller Pablo Quirno habla ante los presentes.

Posteriormente, Milei se trasladará al Palacio del Elíseo para mantener una reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Como cierre de la jornada, el mandatario francés ofrecerá una recepción para la delegación oficial argentina que participa de la Argentina Week en París.

Negociaciones por las PASO

Cabe destacar que, en este contexto y, según publicó Noticias Argentinas, el Gobierno avanzó en París en la búsqueda de apoyo de los gobernadores para eliminar o, al menos, suspender las PASO en 2027, en el marco de una cena que encabezó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los mandatarios provinciales que se sumaron a la Argentina Week.

La negociación fue uno de los ejes del encuentro que reunió a 12 gobernadores, el Jefe de Gobierno porteño y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, en la planta baja de la Embajada argentina en Francia.

La Casa Rosada necesita construir consensos con los mandatarios provinciales para reunir en el Congreso los votos necesarios para modificar el esquema electoral y llegar a las elecciones generales de 2027 sin primarias, ya sea mediante su eliminación o una nueva suspensión.

El viaje a París también sirvió para hablar sobre la política doméstica.

Una fuente oficial que participó del encuentro afirmó que las conversaciones “estaban encaminadas” y que seguro se llegará “a un acuerdo para lograr el objetivo”.

La cena también mostró la decisión del Gobierno de profundizar la comunicación directa con los gobernadores a través de Santilli. La administración nacional hizo una revisión del trato dispensado a los mandatarios durante actividades anteriores -como en Estados Unidos- y se resolvió modificar esa dinámica.

En ese contexto, durante la reunión repasaron la relación con las provincias, la evolución de la coparticipación durante el último mes y las conversaciones sobre las agendas particulares de cada distrito, que el Gobierno sigue de manera directa con cada uno.

Santilli estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno, lo que mostró del nivel de relevancia que la Casa Rosada le asignó al encuentro con los gobernadores.